Регина Тодоренко вышла на связь впервые после рождения сына

Мальчика, предположительно, назвали Вадимом, по крайней мере до родов об этом говорил Влад.Интересно, что сама Регина никак не отметила этот день в Инстаграм... то есть совсем никак... вообще никак...На её странице лишь анонсы новых передач "Пятница с Региной".Поклонники жаждут подробностей, фото малышки, пальчика, бирочки, хотя бы что-то, но нет, Регина, как железная леди, продолжает выкладывать исключительно работу и рекламу.Вот и вчера вечером Тодоренко хоть и записала ролик в Stories, но его содержание было так же о рекламе и новых поступлениях от партнёров.Наверно фолловеры ожидали чего-то другого...