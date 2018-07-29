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Регина Тодоренко вышла на связь впервые после рождения сына

Сегодня, 15:35
5 декабря 2018 года певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями. Регина родила сына.

Регина Тодоренко вышла на связь впервые после рождения сына
Мальчика, предположительно, назвали Вадимом, по крайней мере до родов об этом говорил Влад.

Регина Тодоренко вышла на связь впервые после рождения сына


Интересно, что сама Регина никак не отметила этот день в Инстаграм... то есть совсем никак... вообще никак...

На её странице лишь анонсы новых передач "Пятница с Региной".

Поклонники жаждут подробностей, фото малышки, пальчика, бирочки, хотя бы что-то, но нет, Регина, как железная леди, продолжает выкладывать исключительно работу и рекламу.

Вот и вчера вечером Тодоренко хоть и записала ролик в Stories, но его содержание было так же о рекламе и новых поступлениях от партнёров.





Наверно фолловеры ожидали чего-то другого...

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Ключевые слова: Регина Тодоренко

Количество просмотров: 4 472
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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