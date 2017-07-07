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Регина Тодоренко занялась спортом через неделю после родов

Сегодня, 19:56
Телеведущая Регина Тодоренко стала мамой 5 декабря. Но уже сейчас Регина начала интенсивно худеть.

Регина Тодоренко занялась спортом через неделю после родов
В своем Инстаграм Регина разместила видео, признавшись, что во время беременности и после родов ей очень помогла йога.

"Многим кажется, что #Йога - это просто сидение, бесполезная трата времени и скука. Я так не считаю. Йога - это вид практики для людей, которые находятся в поиске внутреннего баланса, гармонии , а не подкачки мышц. Как только ты прокачаешь свой мозг, мышцы тоже подтянутся!!! Уверяю! Йога учит выносливости и тому, как правильно обращаться с собственным телом, не насилуя его. А во время беременности ещё более важно и нужно заниматься йогой, конечно, если нет противопоказаний врача, ведь йога - это один из самых эффективных способов подготовиться к родам.

Каждое пропевание #ОМ помогает расслабиться при сильных волнообразных ощущения в родах. Ну а если вы ещё не беременны, то йога поможет вам всегда быть в хорошем настроении, в спокойствии, да и для ягодиц будет полезна. Особая благодарность моему. Йога-наставнику @svetuska, которая была рядом почти всю беременность и помогала расслабляться и готовиться к самому важному дню в жизни!"

- пишет Тодоренко.

Регина Тодоренко занялась спортом через неделю после родов


Свой пост Регина подкрепила видео, на котором молодая мама выполняет упражнения. Опубликуем ролик тут, вдруг кому-то пригодится.



Кстати, если кто-то, действительно, решил, будучи в положении, заняться йогой, очень полезные упражнения можно найти ниже:


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Ключевые слова: Регина Тодоренко

Количество просмотров: 65
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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