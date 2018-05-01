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Виктория Лопырёва поведала о беременности и отце ребёнка

Сегодня, 09:41
35-летняя Виктория Лопырёва по крупицам рассказывает о своей беременности.

Виктория Лопырёва поведала о беременности и отце ребёнка
Напомним, официально об "интересном положении" Виктория рассказала несколько дней назад, разместив в Инстаграм фото с беременным животиком, а теперь кратко говорит о нюансах протекающего процесса.

Виктория Лопырёва поведала о беременности и отце ребёнка


Оказалось, что, принимая активно участие в мероприятиях FIFA 2018, Лопырёва уже была в положении, поэтому думать о токсикозе ей было некогда.

"Самый сложный период пришелся на чемпионат мира. Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки... Запомню этот чемпионат не только из-за прекрасной игры нашей сборной! Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать. Никакой специальной подготовки тоже не было. Думала раньше: вот закончится чемпионат, отдохну после трехлетнего марафона, тогда и подумаю о ребенке. Но многое за нас решает Господь"

- рассказывать Виктория изданию "Комсомольская правда".

Виктория Лопырёва поведала о беременности и отце ребёнка


Напомним, что не известно, кто является папой будущего малыша, но по словам самой Вики, её избранник сильный духом, умный и великодушный.

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Ключевые слова: Виктория Лопырёва

Количество просмотров: 8 684
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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