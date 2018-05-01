Виктория Лопырёва поведала о беременности и отце ребёнка

Напомним, официально об "интересном положении" Виктория рассказала несколько дней назад, разместив в Инстаграм фото с беременным животиком, а теперь кратко говорит о нюансах протекающего процесса.Оказалось, что, принимая активно участие в мероприятиях FIFA 2018, Лопырёва уже была в положении, поэтому думать о токсикозе ей было некогда."Самый сложный период пришелся на чемпионат мира. Вместо того чтобы прислушиваться к себе и бояться токсикоза, я, как солдат, выполняла свою работу посла ФИФА. Самолеты были привычнее автомобиля, спала по 4 часа в сутки... Запомню этот чемпионат не только из-за прекрасной игры нашей сборной! Вопрос с токсикозом на повестке дня даже не стоял, у меня не было возможности его почувствовать. Никакой специальной подготовки тоже не было. Думала раньше: вот закончится чемпионат, отдохну после трехлетнего марафона, тогда и подумаю о ребенке. Но многое за нас решает Господь"- рассказывать Виктория изданию "Комсомольская правда".Напомним, что не известно, кто является папой будущего малыша, но по словам самой Вики, её избранник сильный духом, умный и великодушный.