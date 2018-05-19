Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые пришли на мероприятие с младшим сыном

Напомним, у Альбины и Валерия есть 14-летний старший сын Константин, а в 2014 году на свет появился второй малыш -Лука. До этого дня пара скрывала лицо мальчика от СМИ.Валерий и Альбина решила сделать исключение лишь вчера, прийдя с 4-летним сыном на ёлку.