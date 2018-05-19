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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые пришли на мероприятие с младшим сыном

Вчера, 22:09
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе долго срывали отношения, несмотря на рождение двух сыновей.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые пришли на мероприятие с младшим сыном
Напомним, у Альбины и Валерия есть 14-летний старший сын Константин, а в 2014 году на свет появился второй малыш -Лука. До этого дня пара скрывала лицо мальчика от СМИ.

Валерий и Альбина решила сделать исключение лишь вчера, прийдя с 4-летним сыном на ёлку.

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые пришли на мероприятие с младшим сыном

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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе

Количество просмотров: 3 926
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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