Валерий и Альбина решила сделать исключение лишь вчера, прийдя с 4-летним сыном на ёлку.
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе впервые пришли на мероприятие с младшим сыном
Вчера, 22:09
Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе долго срывали отношения, несмотря на рождение двух сыновей.
Напомним, у Альбины и Валерия есть 14-летний старший сын Константин, а в 2014 году на свет появился второй малыш -Лука. До этого дня пара скрывала лицо мальчика от СМИ.
Валерий и Альбина решила сделать исключение лишь вчера, прийдя с 4-летним сыном на ёлку.
Валерий и Альбина решила сделать исключение лишь вчера, прийдя с 4-летним сыном на ёлку.
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Ключевые слова: Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе
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Количество просмотров: 3 926
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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