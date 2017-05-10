Юлия Высоцкая украсила дома 4-х метровую ёлку

В свое время, фотографии этого деревянного терема Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произвели настоящий фурор, да и сейчас сложно спокойно смотреть на эти интерьеры.

В своем инстаграм Юля рассказала, что три часа наряжала эту красавицу, размер которой, судя по всему, составляет 3,5-4 метра.- Разбила три шара, обнаружила пропажу снегурочки, чуть не свалилась с лестницы, когда цепляла верхушку... – рассказала своим поклонникам Высоцкая.Так что, к встрече Нового года в семье Высоцкой почти готовы.