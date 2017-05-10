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Юлия Высоцкая украсила дома 4-х метровую ёлку

Вчера, 15:55
В свое время, фотографии этого деревянного терема Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой произвели настоящий фурор, да и сейчас сложно спокойно смотреть на эти интерьеры.

Юлия Высоцкая украсила дома 4-х метровую ёлку
В своем инстаграм Юля рассказала, что три часа наряжала эту красавицу, размер которой, судя по всему, составляет 3,5-4 метра.
- Разбила три шара, обнаружила пропажу снегурочки, чуть не свалилась с лестницы, когда цепляла верхушку... – рассказала своим поклонникам Высоцкая.

Юлия Высоцкая украсила дома 4-х метровую ёлку


Так что, к встрече Нового года в семье Высоцкой почти готовы.

Юлия Высоцкая украсила дома 4-х метровую ёлку

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Ключевые слова: Юлия Высоцкая

Количество просмотров: 4 940
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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