Так что, понятно, что это обман, а значит, имя этого мужчины так никто и не узнает. По некоторым данным Порошина уже сама оплатила себе роды, и никто не удивится, если и встречать её из роддома будет преданный Гоша Куценко.
Своего пятого ребенка Мария Порошина будет растить без мужа
Сегодня, 10:49
Когда женщины пытаются скрыть отца своего ребенка, это всегда подозрительно.
А когда они начинают рассказывать об иностранцах, то это подозрительно вдвойне. Наверное, в историю с иностранным гражданином можно было бы поверить, но поговаривают, что любовника-испанца придумал для Марии её бывший муж Гоша Куценко, а мама Марии подхватила и «поделилась» ей с прессой.
Так что, понятно, что это обман, а значит, имя этого мужчины так никто и не узнает. По некоторым данным Порошина уже сама оплатила себе роды, и никто не удивится, если и встречать её из роддома будет преданный Гоша Куценко.
Так что, понятно, что это обман, а значит, имя этого мужчины так никто и не узнает. По некоторым данным Порошина уже сама оплатила себе роды, и никто не удивится, если и встречать её из роддома будет преданный Гоша Куценко.
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Ключевые слова: Мария Порошина, Гоша Куценко
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Количество просмотров: 4 953
Автор: LiliПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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