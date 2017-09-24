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Своего пятого ребенка Мария Порошина будет растить без мужа

Сегодня, 10:49
Когда женщины пытаются скрыть отца своего ребенка, это всегда подозрительно.

Своего пятого ребенка Мария Порошина будет растить без мужа
А когда они начинают рассказывать об иностранцах, то это подозрительно вдвойне. Наверное, в историю с иностранным гражданином можно было бы поверить, но поговаривают, что любовника-испанца придумал для Марии её бывший муж Гоша Куценко, а мама Марии подхватила и «поделилась» ей с прессой.

Своего пятого ребенка Мария Порошина будет растить без мужа


Так что, понятно, что это обман, а значит, имя этого мужчины так никто и не узнает. По некоторым данным Порошина уже сама оплатила себе роды, и никто не удивится, если и встречать её из роддома будет преданный Гоша Куценко.

Своего пятого ребенка Мария Порошина будет растить без мужа

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Ключевые слова: Мария Порошина, Гоша Куценко

Количество просмотров: 4 953
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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