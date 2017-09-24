Своего пятого ребенка Мария Порошина будет растить без мужа

А когда они начинают рассказывать об иностранцах, то это подозрительно вдвойне. Наверное, в историю с иностранным гражданином можно было бы поверить, но поговаривают, что любовника-испанца придумал для Марии её бывший муж Гоша Куценко, а мама Марии подхватила и «поделилась» ей с прессой.Так что, понятно, что это обман, а значит, имя этого мужчины так никто и не узнает. По некоторым данным Порошина уже сама оплатила себе роды, и никто не удивится, если и встречать её из роддома будет преданный Гоша Куценко.