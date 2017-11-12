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Певица Юлия Савичева вновь станет мамой

Вчера, 14:42
31-летняя певица Юлия Савичева ждёт второго ребёнка, сообщает сайт paparazzi.ru.

Певица Юлия Савичева вновь станет мамой
Информация не подтверждённая, новость основывается лишь на догадках, которые высказывают поклонники Юлии, смотря на снимок Савичевой в черном просторном платье, в котором артистка пришла на премьеру фильма «Бабушка легкого поведения 2: Престарелые мстители» в киноцентр "Октябрь".

Певица Юлия Савичева вновь станет мамой


"Ох, Юленька, неужели второго ждёте?"

"Как я рада, если это правда! Лапушка, так настрадалась, теперь время радоваться"

"Очень удачное платье, не понять - животик есть или просто стиль такой"

- пишут в комментариях под снимком.

Певица Юлия Савичева вновь станет мамой


Напомним, что 16 июля 2017 года Савичева родила долгожданную дочку Анечку. Малышка делает успехи, развивается и радует маму и папу, супруга Юли Александра Аршинова.

Певица Юлия Савичева вновь станет мамой


Помимо этого в ноябре 2018 года Юлия решилась на ответственный шаг и официально заявила, что прекратила сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым. Отметим, что Макс так же является её крестным, поэтому стоит верить, что дружба и тесные семейные связи в прошлом коллеги по работе сохранили.

Певица Юлия Савичева вновь станет мамой


Певица Юлия Савичева вновь станет мамой

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Ключевые слова: Юлия Савичева

Количество просмотров: 4 719
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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