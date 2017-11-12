Певица Юлия Савичева вновь станет мамой

"Ох, Юленька, неужели второго ждёте?"
"Как я рада, если это правда! Лапушка, так настрадалась, теперь время радоваться"
"Очень удачное платье, не понять - животик есть или просто стиль такой"
- пишут в комментариях под снимком.
Напомним, что 16 июля 2017 года Савичева родила долгожданную дочку Анечку. Малышка делает успехи, развивается и радует маму и папу, супруга Юли Александра Аршинова.
Помимо этого в ноябре 2018 года Юлия решилась на ответственный шаг и официально заявила, что прекратила сотрудничество с продюсером Максимом Фадеевым. Отметим, что Макс так же является её крестным, поэтому стоит верить, что дружба и тесные семейные связи в прошлом коллеги по работе сохранили.