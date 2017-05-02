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Любовь Успенская до слёз растрогала словами в адрес дочери

Сегодня, 11:08
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина переживает сложный момент. Девушке пришлось пережить несколько и побриться налысо.

Любовь Успенская до слёз растрогала словами в адрес дочери
Теперь она восстанавливает здоровье, рисуя картины и пытаясь поставить собственных хейтеров на путь истинный.

Любовь Успенская до слёз растрогала словами в адрес дочери


Сегодня, 27 декабря, Татьяна отмечает день рождения.

Любовь Успенская до слёз растрогала словами в адрес дочери


Любовь искренне поздравила дочку, написав в Инстаграм много тёплых слов, которые "берут за душу":

"Моя дорогая доченька, поздравляю тебя с днём твоего рождения! Ты моя гордость, ты необыкновенная, ты чуткая, я знаю, что твоя мечта помогать детям сиротам, чтобы они почувствовали любовь,чтобы они развивались, чтобы они чувствовали твою заботу, у тебя это получится,ведь я научила тебя иметь сострадание к людям,к детям, в отдала тебе свою любовь , а ты это передашь этим сиротам, обещаю, что буду принимать активное участие, мы вместе будем стараться, я твоя поддержка, самое главное скорее выздоравливай, и мы этого добьёмся, я знаю, что это была твоя мечта ещё с детства, когда ты все свободные выходные была в детдоме, мы научим их петь, читать стихи, а самое главное мы дадим им свою любовь, ещё разHappy birthday my beautiful @pacha_tati".

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Ключевые слова: Любовь Успенская

Количество просмотров: 3 497
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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