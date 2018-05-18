Роды успешно прошли в одной из столичных клиник. О прибавлении в семье Татьяна сообщила поклонникам лично на своей страничке в соцсети, назвав не только имя новорожденного, но также его вес и рост: "Арсюша, 3950, 55 см". Комментарий сопровождал очаровательную фотографию с малышом.
Татьяна Терешина родила второго ребенка
Вчера, 03:15
Певица Татьяна Терешина поделилась счастливой новостью.
39-летняя исполнительница впервые стала мамой пять лет назад, когда на свет появилась её дочка Айрис. Отцом малышки стал телеведущий Слава Никитин. За нынешнего супруга и новоиспеченного отца Олега Курбатова Терешина вышла замуж летом прошлого года.
Роды успешно прошли в одной из столичных клиник. О прибавлении в семье Татьяна сообщила поклонникам лично на своей страничке в соцсети, назвав не только имя новорожденного, но также его вес и рост: "Арсюша, 3950, 55 см". Комментарий сопровождал очаровательную фотографию с малышом.
Роды успешно прошли в одной из столичных клиник. О прибавлении в семье Татьяна сообщила поклонникам лично на своей страничке в соцсети, назвав не только имя новорожденного, но также его вес и рост: "Арсюша, 3950, 55 см". Комментарий сопровождал очаровательную фотографию с малышом.
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Ключевые слова: Татьяна Терешина, Олег Курбатов
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Количество просмотров: 8 736
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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