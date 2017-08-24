Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка

У 41-летнего Петренко есть двое сыновей от второго брака с актрисой Екатериной Климовой, в нынешнем же браке с Кристиной Бродской родились две дочки - в 2014 и в 2017 году соответственно. На днях у них появилась сестричка - 28-летняя Бродская родила девочку в одной из клиник Санкт-Петербурга, где и проживает звездная семья.Пара тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому о беременности супруги актера журналисты не знали вплоть до самих родов.