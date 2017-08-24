Пара тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому о беременности супруги актера журналисты не знали вплоть до самих родов.
Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка
Сегодня, 03:02
Актер Игорь Петренко и его супруга вновь стали родителями.
У 41-летнего Петренко есть двое сыновей от второго брака с актрисой Екатериной Климовой, в нынешнем же браке с Кристиной Бродской родились две дочки - в 2014 и в 2017 году соответственно. На днях у них появилась сестричка - 28-летняя Бродская родила девочку в одной из клиник Санкт-Петербурга, где и проживает звездная семья.
Пара тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому о беременности супруги актера журналисты не знали вплоть до самих родов.
Пара тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому о беременности супруги актера журналисты не знали вплоть до самих родов.
← Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра» →
Ключевые слова: Игорь Петренко, Кристина Бродская, Екатерина Климова
Количество просмотров: 9 763
Количество просмотров: 9 763
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Загрузка...
Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра» Свой вклад в проведение Международного детского турнира по футболу «Кубок Добра» внесли музыканты группы из Голландии «Disco Dicks».
Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка Актер Игорь Петренко и его супруга вновь стали родителями.
Аврил Лавин вновь попала в объективы фотографов с женихом-миллиардером Исполнительница Аврил Лавин, вернувшаяся к светской жизни после длительного перерыва, счастлива со своим бойфррендом.