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Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка

Сегодня, 03:02
Актер Игорь Петренко и его супруга вновь стали родителями.

Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка
У 41-летнего Петренко есть двое сыновей от второго брака с актрисой Екатериной Климовой, в нынешнем же браке с Кристиной Бродской родились две дочки - в 2014 и в 2017 году соответственно. На днях у них появилась сестричка - 28-летняя Бродская родила девочку в одной из клиник Санкт-Петербурга, где и проживает звездная семья.

Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка


Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка


Пара тщательно скрывает свою личную жизнь, поэтому о беременности супруги актера журналисты не знали вплоть до самих родов.

Игорь Петренко празднует рождение пятого ребенка

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Ключевые слова: Игорь Петренко, Кристина Бродская, Екатерина Климова

Количество просмотров: 9 763
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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