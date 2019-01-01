Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра»

На протяжении всего турнира они поддерживали участников своей музыкой, а гитарист Рутгер Мартенс и барабанщик Стефан Вандел поздравили юных спортсменов с этим праздником футбола и пожелали больших побед.Кроме того, свои добрые слова в адрес участников турнира сказали почетные гости мероприятия спортивный комментатор Первого Канала Павел Занозин, член Олимпийской и молодежной сборных России, тренер детской спортивной школы Алексей Шиянов, а так музыкальный критик Борис Барабанов.Церемонию открытия провели шоумэн Михаил Гребенщиков и актер Александр Алешкин, а право нанести первый символический удар по мячу, было доверено экс-футболисту Сборной России, а ныне советнику президента ФК «Локомотив» Москва Дмитрию Булыкину.Турнир «Кубок добра» с 2016 года проводится Некоммерческой Организацией Благотворительным Фондом «Под флагом добра» при поддержке «Британской школы футбола» летом и зимой.В этом году за победу боролись юные футболисты в возрасте 10-12 лет из разных стран мира, в том числе Великобритании, Израиля, Индии, Непала, Швеции, Турции, Южной Африки, Финляндии и России.Первое место заняла российская команда детей с синдромом ДЦП «Спартак-Москва» под патронажем советского футболиста, мастера спорта СССР международного класса и бронзового призёра Олимпиады-1980 Сергея Шавло. Тренером команды победителя стал заслуженный мастер спорта и чемпион Паралимпийских игр 2000 года в Сиднее Виктор Морозов.Второе место и приз зрительских симпатий достались команде «Дети-послы мира», представляющей МИД РФ.Стоит добавить, что организатор этого мероприятия некоммерческая организация Благотворительный фонд «Под флагом добра» учреждена в 2005 году видными политическими и общественными деятелями с целью оказания адресной финансовой помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Учредителями фонда являются Сергей Лавров, Аркадий Дворкович, Дмитрий Харатьян, Илья Авербух, Вячеслав Фетисов. По вопросам оказания адресной финансовой помощи тяжелобольным детям Фонд активно взаимодействует с профессиональным медицинским сообществом, федеральными специализированными научными центрами, научно-исследовательскими институтами, клиническими областными, городскими и районными больницами, реабилитационными центрами. За весь период деятельности фонда была оказана помощь более 3500 детей с заболеваниями, список которых состоит из более 200 нозологий.