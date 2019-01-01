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Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра»

Сегодня, 12:37
Свой вклад в проведение Международного детского турнира по футболу «Кубок Добра» внесли музыканты группы из Голландии «Disco Dicks».

Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра»
На протяжении всего турнира они поддерживали участников своей музыкой, а гитарист Рутгер Мартенс и барабанщик Стефан Вандел поздравили юных спортсменов с этим праздником футбола и пожелали больших побед.

Кроме того, свои добрые слова в адрес участников турнира сказали почетные гости мероприятия спортивный комментатор Первого Канала Павел Занозин, член Олимпийской и молодежной сборных России, тренер детской спортивной школы Алексей Шиянов, а так музыкальный критик Борис Барабанов.

Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра»


Церемонию открытия провели шоумэн Михаил Гребенщиков и актер Александр Алешкин, а право нанести первый символический удар по мячу, было доверено экс-футболисту Сборной России, а ныне советнику президента ФК «Локомотив» Москва Дмитрию Булыкину.

Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра»


Турнир «Кубок добра» с 2016 года проводится Некоммерческой Организацией Благотворительным Фондом «Под флагом добра» при поддержке «Британской школы футбола» летом и зимой.

В этом году за победу боролись юные футболисты в возрасте 10-12 лет из разных стран мира, в том числе Великобритании, Израиля, Индии, Непала, Швеции, Турции, Южной Африки, Финляндии и России.

Первое место заняла российская команда детей с синдромом ДЦП «Спартак-Москва» под патронажем советского футболиста, мастера спорта СССР международного класса и бронзового призёра Олимпиады-1980 Сергея Шавло. Тренером команды победителя стал заслуженный мастер спорта и чемпион Паралимпийских игр 2000 года в Сиднее Виктор Морозов.
Второе место и приз зрительских симпатий достались команде «Дети-послы мира», представляющей МИД РФ.

Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра»


Стоит добавить, что организатор этого мероприятия некоммерческая организация Благотворительный фонд «Под флагом добра» учреждена в 2005 году видными политическими и общественными деятелями с целью оказания адресной финансовой помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Учредителями фонда являются Сергей Лавров, Аркадий Дворкович, Дмитрий Харатьян, Илья Авербух, Вячеслав Фетисов. По вопросам оказания адресной финансовой помощи тяжелобольным детям Фонд активно взаимодействует с профессиональным медицинским сообществом, федеральными специализированными научными центрами, научно-исследовательскими институтами, клиническими областными, городскими и районными больницами, реабилитационными центрами. За весь период деятельности фонда была оказана помощь более 3500 детей с заболеваниями, список которых состоит из более 200 нозологий.

Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра»

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Ключевые слова: Кубок Добра, Disco Dicks, Рутгер Мартенс, Стефан Вандел, Борис Барабанов, Дмитрий Булыкин

Количество просмотров: 1 313
Автор: Lili

Автор фото: пресс-служба

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Звезды музыки стали участниками турнира по футболу «Кубок Добра» Свой вклад в проведение Международного детского турнира по футболу «Кубок Добра» внесли музыканты группы из Голландии «Disco Dicks».
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