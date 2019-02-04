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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые появились на публике с шестью детьми

Вчера, 22:50
Актерская пара Юлия Снигирь и Евгений Цыганов пришли на кинопремьеру в большой компании - их сопровождали шестеро детей актера от первого брака.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые появились на публике с шестью детьми
Звезды посетили премьерный показ продолжения анимационной картины "Лего Фильм", получившей название "Лего Фильм 2". Российские зрители смогут оценить новую ленту в кинотеатрах уже с завтрашнего дня.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые появились на публике с шестью детьми


Предыдущий брак Евгения Цыганова с Ириной Леоновой завершился скандальным разрывом, поэтому появление на публике детей Леоновой вместе с нынешней избранницей актера Юлией Снигирь, и, конечно, с самим Цыгановым, стало настоящей сенсацией. Точнее, сенсаций в этот вечер было две - ведь совсем недавно множество изданий сообщило, что Снигирь и Цыганов расстались, и актриса теперь в одиночку воспитывает сына Федора, которого она родила от актера в 2016 году. Как видно, информация о распаде пары была слухом.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые появились на публике с шестью детьми

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Ключевые слова: Юлия Снигирь, Евгений Цыганов

Количество просмотров: 7 683
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, архивы пресс-служб

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