Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые появились на публике с шестью детьми

Звезды посетили премьерный показ продолжения анимационной картины "Лего Фильм", получившей название "Лего Фильм 2". Российские зрители смогут оценить новую ленту в кинотеатрах уже с завтрашнего дня.Предыдущий брак Евгения Цыганова с Ириной Леоновой завершился скандальным разрывом, поэтому появление на публике детей Леоновой вместе с нынешней избранницей актера Юлией Снигирь, и, конечно, с самим Цыгановым, стало настоящей сенсацией. Точнее, сенсаций в этот вечер было две - ведь совсем недавно множество изданий сообщило, что Снигирь и Цыганов расстались, и актриса теперь в одиночку воспитывает сына Федора, которого она родила от актера в 2016 году. Как видно, информация о распаде пары была слухом.