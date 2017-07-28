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Виктория Лопырева родила первенца

Вчера, 23:59
Модель Виктория Лопырева впервые стала мамой.

Виктория Лопырева родила первенца
35-летняя звезда Виктория Лопырева и её возлюбленный Игорь Булатов стали родителями. О радостном событии модель сообщила лично в собственном блоге: "It's a baby boy. Самый счастливый момент в моей жизни" - написала Виктория. Подписчики уже поздравляют её с появлением на свет сына.

Виктория Лопырева родила первенца


Роды Лопыревой, вероятно, прошли в Майами, так как именно там модель в последнее время видели с её избранником. Напомним, что вокруг романа Лопыревой и Булатова разгорелся грандиозный скандал, ведь ради Виктории Игорь оставил свою жену, которая также совсем недавно стала мамой во второй раз.

Виктория Лопырева родила первенца


Виктория Лопырева родила первенца

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Ключевые слова: Виктория Лопырева

Количество просмотров: 3 328
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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