Виктория Лопырева родила первенца

35-летняя звезда Виктория Лопырева и её возлюбленный Игорь Булатов стали родителями. О радостном событии модель сообщила лично в собственном блоге: "It's a baby boy. Самый счастливый момент в моей жизни" - написала Виктория. Подписчики уже поздравляют её с появлением на свет сына.Роды Лопыревой, вероятно, прошли в Майами, так как именно там модель в последнее время видели с её избранником. Напомним, что вокруг романа Лопыревой и Булатова разгорелся грандиозный скандал, ведь ради Виктории Игорь оставил свою жену, которая также совсем недавно стала мамой во второй раз.