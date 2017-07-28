Роды Лопыревой, вероятно, прошли в Майами, так как именно там модель в последнее время видели с её избранником. Напомним, что вокруг романа Лопыревой и Булатова разгорелся грандиозный скандал, ведь ради Виктории Игорь оставил свою жену, которая также совсем недавно стала мамой во второй раз.
Виктория Лопырева родила первенца
Вчера, 23:59
Модель Виктория Лопырева впервые стала мамой.
35-летняя звезда Виктория Лопырева и её возлюбленный Игорь Булатов стали родителями. О радостном событии модель сообщила лично в собственном блоге: "It's a baby boy. Самый счастливый момент в моей жизни" - написала Виктория. Подписчики уже поздравляют её с появлением на свет сына.
Роды Лопыревой, вероятно, прошли в Майами, так как именно там модель в последнее время видели с её избранником. Напомним, что вокруг романа Лопыревой и Булатова разгорелся грандиозный скандал, ведь ради Виктории Игорь оставил свою жену, которая также совсем недавно стала мамой во второй раз.
Роды Лопыревой, вероятно, прошли в Майами, так как именно там модель в последнее время видели с её избранником. Напомним, что вокруг романа Лопыревой и Булатова разгорелся грандиозный скандал, ведь ради Виктории Игорь оставил свою жену, которая также совсем недавно стала мамой во второй раз.
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Ключевые слова: Виктория Лопырева
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Количество просмотров: 3 328
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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