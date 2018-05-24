Напомним, что роман Гира и Сильвы начался около пяти лет назад, свадьба же состоялась весной прошлого года. Малыш стал первым совместным ребенком пары, однако и для Ричарда, и для Алехандры это второй ребенок - у них обоих есть сыновья от предыдущих браков.
69-летний Ричард Гир вновь стал отцом
Вчера, 03:14
Актер Ричард Гир празднует пополнение в семье.
Наследника Гиру подарила его 35-летняя супруга Алехандра Сильва - мальчик появился на свет несколько дней назад, однако известно о родах стало только сейчас. Имя новорожденного родители пока держат в секрете.
Напомним, что роман Гира и Сильвы начался около пяти лет назад, свадьба же состоялась весной прошлого года. Малыш стал первым совместным ребенком пары, однако и для Ричарда, и для Алехандры это второй ребенок - у них обоих есть сыновья от предыдущих браков.
Напомним, что роман Гира и Сильвы начался около пяти лет назад, свадьба же состоялась весной прошлого года. Малыш стал первым совместным ребенком пары, однако и для Ричарда, и для Алехандры это второй ребенок - у них обоих есть сыновья от предыдущих браков.
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Ключевые слова: Ричард Гир, Алехандра Сильва
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Количество просмотров: 6 201
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: radiotimes.com, usatoday.com, extratv.com
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Автор фото: radiotimes.com, usatoday.com, extratv.com
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