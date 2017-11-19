Виктория Лопырёва разместила в Инстаграм романтичный снимок в объятиях Игоря Булатова

Но два часа назад Виктория решилась, что пора начать публиковать более говорящие и яркие снимки, доказав всем, что у неё есть мужчина, что он настоящий, любимый, и не против позировать на фото.
Снимок сделан во время беременности Виктории. В этот день пара отправилась на морскую прогулку на шикарной яхте.
Новый кадр с Булатовым Виктория никак подписывать не стала, лишь разместив сердечко под фотографией. Комментарии Вика так же под этим фото запретила, видимо, предчувствовала настроения хейтеров.