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Виктория Лопырёва разместила в Инстаграм романтичный снимок в объятиях Игоря Булатова

Сегодня, 10:56
Ранее Виктория Лопырёва хоть и размещала в блоге фотографии возлюбленного Игоря Булатова, но делала это скрытно. То Игорь стоял в большой компании других людей, то его чуть видно в отражении зеркала.

Виктория Лопырёва разместила в Инстаграм романтичный снимок в объятиях Игоря Булатова
Виктория Лопырёва разместила в Инстаграм романтичный снимок в объятиях Игоря Булатова


Но два часа назад Виктория решилась, что пора начать публиковать более говорящие и яркие снимки, доказав всем, что у неё есть мужчина, что он настоящий, любимый, и не против позировать на фото.

Виктория Лопырёва разместила в Инстаграм романтичный снимок в объятиях Игоря Булатова


Снимок сделан во время беременности Виктории. В этот день пара отправилась на морскую прогулку на шикарной яхте.

Новый кадр с Булатовым Виктория никак подписывать не стала, лишь разместив сердечко под фотографией. Комментарии Вика так же под этим фото запретила, видимо, предчувствовала настроения хейтеров.

Виктория Лопырёва разместила в Инстаграм романтичный снимок в объятиях Игоря Булатова

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Ключевые слова: Виктория Лопырёва

Количество просмотров: 2 834
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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