Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми

Звезда Голливуда 43-летняя Анджелина Джоли появилась на спецпоказе фильма в Нью-Йорке с шестерыми детьми. Большая семья оценила картину "Мальчик, обуздавший ветер" - лента рассказывает о ребенке из бедной африканской деревушки, который благодаря самообразованию смог построить ветряную мельницу, кардинально изменившую жизни всех его соседей.Анджелина уже много лет является послом ООН по гуманитарным вопросам и проблемам беженцев, регулярно посещает зоны конфликтов и лагеря вынужденных переселенцев, поэтому тема фильма для неё очень актуальна. Рядом с мамой слева направо: 10-летние близнецы Нокс и Вивьен Маршелин, 15-летний Пакс Тьен, 12-летняя Шайло Нувель, 14-летняя Захара, 17-летний Мэддокс Шиван.Актриса довольно часто появляется на публике с некоторыми из своих наследников, однако семью в полном составе можно увидеть нечасто.