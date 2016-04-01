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Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми

Вчера, 21:17
Фотографы запечатлели актрису Анджелину Джоли в компании всех её детей.

Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми
Звезда Голливуда 43-летняя Анджелина Джоли появилась на спецпоказе фильма в Нью-Йорке с шестерыми детьми. Большая семья оценила картину "Мальчик, обуздавший ветер" - лента рассказывает о ребенке из бедной африканской деревушки, который благодаря самообразованию смог построить ветряную мельницу, кардинально изменившую жизни всех его соседей.

Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми


Анджелина уже много лет является послом ООН по гуманитарным вопросам и проблемам беженцев, регулярно посещает зоны конфликтов и лагеря вынужденных переселенцев, поэтому тема фильма для неё очень актуальна. Рядом с мамой слева направо: 10-летние близнецы Нокс и Вивьен Маршелин, 15-летний Пакс Тьен, 12-летняя Шайло Нувель, 14-летняя Захара, 17-летний Мэддокс Шиван.

Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми


Актриса довольно часто появляется на публике с некоторыми из своих наследников, однако семью в полном составе можно увидеть нечасто.

Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми


Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми детьми

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 6 110
Автор: Katarina

Автор фото: fussyeye.blogspot.com, mogaz.news.en, carmonreport.com

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