Анастасия Заворотнюк стала мамой: сама и обращалась ли за услугами к суррогатной маме

Заворотнюк утверждает, что родила она сама в подмосковной клинике, вот только никто её беременной не видел, да и в алкоголе на отдыхе в конце лета она себе не отказывала.Сейчас все сомневающиеся заняты тем, что прочесывают её инстаграм в надежде найти хоть на одной летней фотографии намек на беременность, но бесполезно – Настя везде стройна.Удивляет и то, что если Заворотнюк, действительно рожала в Подмосковье, то почему не просочилась информация. Обычно, как бы родители не пытались это скрыть, обязательно найдется кто-то, кто сольет этот секрет в прессу.Так что, те, кто уверен в том, что Заворотнюк воспользовалась услугами суррогатной матери, не понимают, зачем это надо скрывать. Нет ничего позорного и зазорного в том, что женщина к 50 годам хочет иметь детей, но не имеет возможности их выносить и родить.