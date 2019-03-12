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Анастасия Заворотнюк стала мамой: сама и обращалась ли за услугами к суррогатной маме

12.03.19 / 20:22
Накануне Анастасия Заворотнюк призналась, что еще в октябре прошлого года они с Петром Чернышовым стали родителями дочки.

Анастасия Заворотнюк стала мамой: сама и обращалась ли за услугами к суррогатной маме
Заворотнюк утверждает, что родила она сама в подмосковной клинике, вот только никто её беременной не видел, да и в алкоголе на отдыхе в конце лета она себе не отказывала.

Анастасия Заворотнюк стала мамой: сама и обращалась ли за услугами к суррогатной маме


Сейчас все сомневающиеся заняты тем, что прочесывают её инстаграм в надежде найти хоть на одной летней фотографии намек на беременность, но бесполезно – Настя везде стройна.

Анастасия Заворотнюк стала мамой: сама и обращалась ли за услугами к суррогатной маме


Удивляет и то, что если Заворотнюк, действительно рожала в Подмосковье, то почему не просочилась информация. Обычно, как бы родители не пытались это скрыть, обязательно найдется кто-то, кто сольет этот секрет в прессу.

Так что, те, кто уверен в том, что Заворотнюк воспользовалась услугами суррогатной матери, не понимают, зачем это надо скрывать. Нет ничего позорного и зазорного в том, что женщина к 50 годам хочет иметь детей, но не имеет возможности их выносить и родить.

Анастасия Заворотнюк стала мамой: сама и обращалась ли за услугами к суррогатной маме

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Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк

Количество просмотров: 6 695
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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