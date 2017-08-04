Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян ожидают пополнения в семье

38-летняя Маргарита Симоньян и её супруг 53-летний Тигран Кеосаян уже воспитывают двоих детей - дочку Марьяну и сына Баграта 2013 и 2014 годов рождения соответственно - на снимках в Instagram их лица обычно спрятаны под смайликами.О счастливом событии в звездной семье журналистка сообщила в своём личном блоге: "Я хочу, чтобы это была сестричка. Но если родится братик, я тоже не расстроюсь. Я только расстроюсь, если родится динозавр, - сказала моя пятилетняя дочка сегодня утром. - А я обрадуюсь, если родится динозавр! - восторженно сообщил четырехлетний сын. Это я к тому, что в ближайшие много месяцев мне прописаны тишь да гладь, Божья благодать. Поэтому я резко снижаю активность в политических соцсетях - буду значительно меньше читать и, тем более, писать. Иногда приходится выбирать приоритеты - заранее прошу прощения у подписчиков. Очень надеюсь на понимание всех хороших людей. А плохих людей, как мы помним, не бывает. Всем любви и побольше ее плодов:)" - написала Симоньян.