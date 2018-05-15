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Ксения Собчак беременна и будущий отец не Максим Виторган

Сегодня, 16:49
Когда о разрыве Ксении Собчак с Максимом Виторганом еще ничего не было известно, а вот слухи о её беременности уже ходили, Максим ответил, что, вероятно, ребенок не от него.

Ксения Собчак беременна и будущий отец не Максим Виторган
Тогда это звучало, как шутка, но сейчас его слова вполне могут оказаться правдой. Недавно в программе Леры Кудрявцевой, Собчак рассказала, что мечтает родить второго ребенка, а в своем новом доме уже запланировала дополнительную детскую комнату, так как у нее «большие планы».

Ксения Собчак беременна и будущий отец не Максим Виторган


И вот, похоже, что свои «большие планы» она подтвердила новым фото в инстаграм. Здесь Собчак очень похожа на беременную женщину.

Так может в этом и была причина такого быстрого развода – Ксения залетела?

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 0
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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