Ксения Собчак беременна и будущий отец не Максим Виторган

Когда о разрыве Ксении Собчак с Максимом Виторганом еще ничего не было известно, а вот слухи о её беременности уже ходили, Максим ответил, что, вероятно, ребенок не от него.

Тогда это звучало, как шутка, но сейчас его слова вполне могут оказаться правдой. Недавно в программе Леры Кудрявцевой, Собчак рассказала, что мечтает родить второго ребенка, а в своем новом доме уже запланировала дополнительную детскую комнату, так как у нее «большие планы».И вот, похоже, что свои «большие планы» она подтвердила новым фото в инстаграм. Здесь Собчак очень похожа на беременную женщину.Так может в этом и была причина такого быстрого развода – Ксения залетела?