"Мне очень шел колпачок, который мне надели в роддоме, и меня родители ласково прозвали Гном Гномычем. Три месяца назад мне исполнилось шесть лет. Как Вы считаете, надо ли мне менять имя на моей странице, или все-таки на годик еще оставить как мою фишку и мою узнаваемость на просторах Instagram? Решать Вам, посчитаем потом все за и против" - такая запись появилась в блоге мальчика, который, как известно ведут его мама и папа. К написанию этого комментария своих звездных родителей наверняка подтолкнул сам Саша, который порядком устал от своего "второго" имени. Мнения подписчиков разделились - одни высказались за то, чтобы оставить Гнома, другие признались, что такое имя для шестилетнего мальчика звучит несерьезно.
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко взбунтовался против своего имени
Вчера, 21:22
Продюсеру Яне Рудковской и фигуристу Евгению Плющенко придется привыкать называть собственного сына другим именем.
Точнее, звездным родителям придется называть сына именем, данным ему после появления на свет, а не тем, каким все привыкли его звать, а именно Гном Гномычем. Милое прозвище настолько прижилось в семье и в СМИ, что многие уже начали забывать, как зовут мальчика по-настоящему. Итак, Гном Гномыч вырос и теперь просит называть себя исключительно Сашей Плющенко.
"Мне очень шел колпачок, который мне надели в роддоме, и меня родители ласково прозвали Гном Гномычем. Три месяца назад мне исполнилось шесть лет. Как Вы считаете, надо ли мне менять имя на моей странице, или все-таки на годик еще оставить как мою фишку и мою узнаваемость на просторах Instagram? Решать Вам, посчитаем потом все за и против" - такая запись появилась в блоге мальчика, который, как известно ведут его мама и папа. К написанию этого комментария своих звездных родителей наверняка подтолкнул сам Саша, который порядком устал от своего "второго" имени. Мнения подписчиков разделились - одни высказались за то, чтобы оставить Гнома, другие признались, что такое имя для шестилетнего мальчика звучит несерьезно.
"Мне очень шел колпачок, который мне надели в роддоме, и меня родители ласково прозвали Гном Гномычем. Три месяца назад мне исполнилось шесть лет. Как Вы считаете, надо ли мне менять имя на моей странице, или все-таки на годик еще оставить как мою фишку и мою узнаваемость на просторах Instagram? Решать Вам, посчитаем потом все за и против" - такая запись появилась в блоге мальчика, который, как известно ведут его мама и папа. К написанию этого комментария своих звездных родителей наверняка подтолкнул сам Саша, который порядком устал от своего "второго" имени. Мнения подписчиков разделились - одни высказались за то, чтобы оставить Гнома, другие признались, что такое имя для шестилетнего мальчика звучит несерьезно.
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Ключевые слова: Евгений Плющенко, Яна Рудковская
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Количество просмотров: 2 678
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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