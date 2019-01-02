Ким Кардашьян впервые рассказала, как готовится к рождению четвертого малыша

Правда, сама Ким никакого отношения к родам иметь не будет, ведь ребенка для неё и Канье Уэста вынашивает суррогатная мама. О таком решении Ким и Канье стало известно в начале года - врачи запретили Кардашьян рожать из-за проблем со здоровьем и новая беременность могла привести к осложнениям. Четвертый ребенок должен появится на свет меньше чем через два месяца.В свежем интервью в рамках телешоу Ким призналась, что пытается сдерживать себя, однако всё равно очень сильно волнуется: "Неужели это случится так скоро!". Подготовку детской комнаты к появлению нового "жильца" Кардашьян и вовсе назвала безумием, но очень приятным. Напомним, что третий ребенок пары также был рожден суррогатной матерью.