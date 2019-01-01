Пинк отреагировала на шквал критики «неприличного» вида её 2-летнего сына

39-летняя звезда Пинк воспитывает двоих детей: 2-летнего сына Джеймсона Муна и 7-летнюю дочь Уиллоу. Именно за фото в компании детей, выложенное ею на днях, исполнительница подверглась небывалой критике. Казалось бы, на снимке вообще нет ничего "криминального" - мама с детьми просто кормит пеликана. Однако некоторых подписчиков вывело из себя то, что 2-летний мальчик попал в кадр без подгузника. Явно не ожидая такого поворота событий, Пинк чуть позже удалила скандальное фото, а затем выложила его вновь, заштриховав "то самое место" и сопроводив снимок резким комментарием."Со многими из вас что-то серьезно не так. Дискуссия по поводу пениса моего ребенка? Про обрезание??? Вы серьезно? Как любая нормальная мама на пляже, я даже не заметила, как он снял свой подгузник для плавания. Я удалила фото, потому что вы все отвратительные. А теперь я отключаю комментарии к моим фото и предупреждаю "клавиатурных воинов" о негативе, который вы вносите в жизни других людей. Вот фотография пеликана, которого мы, очевидно, поймали, а потом надругались над ним. Вы в своём уме?" - негодует Пинк.