"Я хочу признаться, что у меня с большой вероятностью скоро случится выкидыш. Я всегда обещала себе, что если еще раз забеременею, то сообщу вам об этом довольно рано. Я не хочу это скрывать и делать вид, что все прекрасно. Мне кажется, очень важно говорить правду. Надеюсь, мой опыт поможет и другим людям. В первом триместре многие женщины пытаются скрывать свою беременность, но для меня это довольно сложно. Меня тошнит, я устала, мое тело меняется. Я больше не хочу притворяться, надеюсь, вы меня поймете. Вот, что сейчас происходит: у эмбриона есть сердцебиение, но оно очень слабое, а еще плод медленно развивается. Врачи говорят, что шансы на выживание у малыша минимальны. Муж и дети помогают мне держать себя в руках и смотреть на мир позитивно даже в трудных ситуациях. Я также благодарна моим друзьям и докторам - все они невероятно добры ко мне. Я надеюсь, что мое признание избавит и других женщин от страха говорить на эту тему" - откровенно призналась Хилария в личном блоге.
Беременная супруга Алека Болдуина сделала шокирующее признание о своём малыше
Сегодня, 03:24
Жена актера Алека Болдуина призналась, что, вероятно, не сможет родить своего пятого ребенка.
35-летняя Хилария и её 61-летний супруг Алек Болдуин воспитывают четверых детей - годовалого сына Ромео, 2-летнего Леонардо, 3-летнего Томаса и 5-летнюю Кармен. Возможно, несколько беременностей подряд и спровоцировали сложившуюся на сегодня ситуацию - по мнению врачей, организм женщины мог просто не успеть восстановиться, и из-за этого над ней нависла угроза выкидыша.
"Я хочу признаться, что у меня с большой вероятностью скоро случится выкидыш. Я всегда обещала себе, что если еще раз забеременею, то сообщу вам об этом довольно рано. Я не хочу это скрывать и делать вид, что все прекрасно. Мне кажется, очень важно говорить правду. Надеюсь, мой опыт поможет и другим людям. В первом триместре многие женщины пытаются скрывать свою беременность, но для меня это довольно сложно. Меня тошнит, я устала, мое тело меняется. Я больше не хочу притворяться, надеюсь, вы меня поймете. Вот, что сейчас происходит: у эмбриона есть сердцебиение, но оно очень слабое, а еще плод медленно развивается. Врачи говорят, что шансы на выживание у малыша минимальны. Муж и дети помогают мне держать себя в руках и смотреть на мир позитивно даже в трудных ситуациях. Я также благодарна моим друзьям и докторам - все они невероятно добры ко мне. Я надеюсь, что мое признание избавит и других женщин от страха говорить на эту тему" - откровенно призналась Хилария в личном блоге.
"Я хочу признаться, что у меня с большой вероятностью скоро случится выкидыш. Я всегда обещала себе, что если еще раз забеременею, то сообщу вам об этом довольно рано. Я не хочу это скрывать и делать вид, что все прекрасно. Мне кажется, очень важно говорить правду. Надеюсь, мой опыт поможет и другим людям. В первом триместре многие женщины пытаются скрывать свою беременность, но для меня это довольно сложно. Меня тошнит, я устала, мое тело меняется. Я больше не хочу притворяться, надеюсь, вы меня поймете. Вот, что сейчас происходит: у эмбриона есть сердцебиение, но оно очень слабое, а еще плод медленно развивается. Врачи говорят, что шансы на выживание у малыша минимальны. Муж и дети помогают мне держать себя в руках и смотреть на мир позитивно даже в трудных ситуациях. Я также благодарна моим друзьям и докторам - все они невероятно добры ко мне. Я надеюсь, что мое признание избавит и других женщин от страха говорить на эту тему" - откровенно призналась Хилария в личном блоге.
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Ключевые слова: Алек Болдуин, Хилария Болдуин
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: ahlanlive.com, prettygirlstamp.com, people.com
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Автор фото: ahlanlive.com, prettygirlstamp.com, people.com
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