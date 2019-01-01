Беременная Меган Маркл запретила фотографировать будущего малыша

Шумиха вокруг появления на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри нарастает с каждым днём. Роды должны пройти совсем скоро, и уже известно, что рожать Маркл будет дома, под контролем бригады врачей. Ранее сообщалось, что малыш появится на свет в больнице Святой Марии, где родились все трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.По требованию Меган претерпела изменение уже ставшая традиционной для Кейт Миддлтон фотосессия практически сразу после родов с малышом на руках - таких кадров с Маркл не будет. Официальное фото ребенка появится лишь спустя некоторое время на общем снимке королевской семьи: "Герцог и герцогиня Сассекские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получают от людей со всей Англии и со всего мира. Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, но пока они хотят отпраздновать рождение малыша в узком кругу" - говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.