По требованию Меган претерпела изменение уже ставшая традиционной для Кейт Миддлтон фотосессия практически сразу после родов с малышом на руках - таких кадров с Маркл не будет. Официальное фото ребенка появится лишь спустя некоторое время на общем снимке королевской семьи: "Герцог и герцогиня Сассекские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получают от людей со всей Англии и со всего мира. Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, но пока они хотят отпраздновать рождение малыша в узком кругу" - говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.
Беременная Меган Маркл запретила фотографировать будущего малыша
Сегодня, 02:12
Супруга принца Гарри Меган Маркл, в отличие от Кейт Миддлтон, не будет позировать фотографам с малышом на руках.
Шумиха вокруг появления на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри нарастает с каждым днём. Роды должны пройти совсем скоро, и уже известно, что рожать Маркл будет дома, под контролем бригады врачей. Ранее сообщалось, что малыш появится на свет в больнице Святой Марии, где родились все трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.
По требованию Меган претерпела изменение уже ставшая традиционной для Кейт Миддлтон фотосессия практически сразу после родов с малышом на руках - таких кадров с Маркл не будет. Официальное фото ребенка появится лишь спустя некоторое время на общем снимке королевской семьи: "Герцог и герцогиня Сассекские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получают от людей со всей Англии и со всего мира. Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, но пока они хотят отпраздновать рождение малыша в узком кругу" - говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.
По требованию Меган претерпела изменение уже ставшая традиционной для Кейт Миддлтон фотосессия практически сразу после родов с малышом на руках - таких кадров с Маркл не будет. Официальное фото ребенка появится лишь спустя некоторое время на общем снимке королевской семьи: "Герцог и герцогиня Сассекские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получают от людей со всей Англии и со всего мира. Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, но пока они хотят отпраздновать рождение малыша в узком кругу" - говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.
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Ключевые слова: Меган Маркл, Кейт Миддлтон, принц Гарри
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Количество просмотров: 806
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, eonline.com, yahoo.com, dailymail.com
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Автор фото: instagram, eonline.com, yahoo.com, dailymail.com
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