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Беременная Меган Маркл запретила фотографировать будущего малыша

Сегодня, 02:12
Супруга принца Гарри Меган Маркл, в отличие от Кейт Миддлтон, не будет позировать фотографам с малышом на руках.

Беременная Меган Маркл запретила фотографировать будущего малыша
Шумиха вокруг появления на свет первенца Меган Маркл и принца Гарри нарастает с каждым днём. Роды должны пройти совсем скоро, и уже известно, что рожать Маркл будет дома, под контролем бригады врачей. Ранее сообщалось, что малыш появится на свет в больнице Святой Марии, где родились все трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Беременная Меган Маркл запретила фотографировать будущего малыша


Беременная Меган Маркл запретила фотографировать будущего малыша


По требованию Меган претерпела изменение уже ставшая традиционной для Кейт Миддлтон фотосессия практически сразу после родов с малышом на руках - таких кадров с Маркл не будет. Официальное фото ребенка появится лишь спустя некоторое время на общем снимке королевской семьи: "Герцог и герцогиня Сассекские очень благодарны за добрые пожелания, которые они получают от людей со всей Англии и со всего мира. Их королевские высочества приняли решение сохранить планы относительно рождения их ребенка в тайне. Герцог и герцогиня с нетерпением ждут возможности поделиться захватывающими новостями со всеми, но пока они хотят отпраздновать рождение малыша в узком кругу" - говорится в сообщении Кенсингтонского дворца.

Беременная Меган Маркл запретила фотографировать будущего малыша

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Ключевые слова: Меган Маркл, Кейт Миддлтон, принц Гарри

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Автор: Katarina

Автор фото: instagram, eonline.com, yahoo.com, dailymail.com

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