Мэри Шум раскрыла таинственное имя второго ребёнка

25 марта 2019 года Мэри родила дочку. Роды прошли на Бали, куда Шум прилетела с сыном и своим молодым человеком Артёмом Морозовым.Сегодня Мэри, наконец, рассказала, как они решили назвать малышку."Как мы назвали малышку.Для начала несколько слов об именах на #Бали.У балийцев очень интересная история с именами - #имя балийца зависит от того, каким он родился по счету. Cчет ведется до четырех, после чего расчет повторяется. Имена одинаковые для мальчиков и девочек.Для первого ребенка: Ваян (Wayan), Путу (Putu), Гдэ (Gede) (только мальчики), Илух (только девочки)Для второго: Мадэ (Made) – от слова, которое означает «середина», Кадек (Kadek), Ненга (Nengah)Для третьего: Ньёман (Nyoman) – от слова со значением «отдых» или «конец» (например конец работы) или Команг (Komang)Для четвертого: Кетут (Ketut) – происходит от названия самого последнего маленького банана на банановой кисти. Обычно этот банан не считается при продаже, эдакий бонус.Из значений имен можно сделать вывод, что по древней балийской традиции необходимо было иметь три ребенка, но часто встречаются люди из многодетных семей с 6-10 детьми.Чтобы идентифицировать пол человека, при написании указывается артикль «И» (I) для мужчин и «Ни» (Ni) для женщин. ⠀ Также все балийцы имеют дополнительное «уникальное» имя, которое прописывается в паспорте вместе с «номерным». Но это не фамилия, т.к. обычно родители и дети имеют различные дополнительные имена.Мы решили, что, раз малышка родилась на Бали, то надо уважать балийские #традиции, поэтому дали ей традиционное для первого ребенка имя - Ваян (Wayan).Ni Wayan Morozova! Да, звучит непривычно! Как и все новое! Но, когда привыкаешь, то начинает нравится"- поведала Мэри историю о тайских традициях. Правда, потом, все-таки, добавила, что имя Ваян - шутка."Ладно, шучу! Просто очень хотелось рассказать вам про имена на Бали.Малышку мы назвали Луна. С ударением на У. Выбирали имя, которое встречается редко, звучит мягко и нежно, которое приятно произносить. Неудобно одно - в англоязычных странах такое имя есть, и не приходится пояснять людям, что ударение на У. А вот в России придется либо уточнять про ударение, либо все будет звать ее ЛунА, что тоже неплохо.Так что я теперь мама Космоса и ЛуныP.S. Но малышку мы все равно зовем Ляля ))".Свой пост Мэри подкрепила снимком, на котором позирует в бикини:Напомним, что папой первого ребёнка Шум - сына Космоса, - является фотограф Александр Тихомиров, который бросил Мэри, когда сыну не было и годика. На съемках для журнала Playboy, которые проходили на Мальдивах, Александр познакомился со стилистом съемки, бывшей участницей проекта «Холостяк» Радмилой Садыковой.18 декабря 2018 года в своем Инстаграм Тихомиров сообщил, что они с Радмилой приняли решение расстаться:"Хотелось бы вам рассказать о новом этапе в нашей жизни с Радмилой. Месяц назад мы решили идти дальше по одному. Решение было обоюдное и вопрос о расставании уже висел какое-то время в наших отношениях. Когда-то мы осознанно решили быть вместе, теперь так же осознанно расстались. Тему расставания обсуждать с подписчиками мы не будем, единственное, что можно сказать: наши отношения были яркими и очень быстро развивались. За полтора года мы многое прошли: переезды, путешествия, работа…24/7 вместе. В какой-то момент мы перенасытились друг другом, стало сложно. К этому добавились бытовые проблемы и вопросы с жильем. Бытовуха нас погубила. Следующим шагом должно было стать создание семьи, но увы, мы оба к этому оказались не готовы. Я многое постиг в этих отношениях, за что неимоверно благодарен Радмиле и желаю ей огромного человеческого счастья!".Мэри признаётся, что Саша не проявляет желания общаться с Космосом и денег на его содержание не переводит.