Но потом Кэти поняла, что ее дочку слишком часто узнают на улице, поэтому поток снимков прекратился. А сегодня Топурия решила порадовать подписчиков снимком с повзрослевший Оливией. Семейный снимок Кэти решила разместить своём личном аккаунте.
Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела
Вчера, 21:55
Раньше Кэти Топурия очень часто выкладывала в сеть фотографии своей дочке Оливии. Кети даже вела за малышку блог в Инстаграм @olivia_geykhman.
Там были фотографии с папой Львом Гейхманом, с бабушкой и даже с прабабушкой.
Но потом Кэти поняла, что ее дочку слишком часто узнают на улице, поэтому поток снимков прекратился. А сегодня Топурия решила порадовать подписчиков снимком с повзрослевший Оливией. Семейный снимок Кэти решила разместить своём личном аккаунте.
Но потом Кэти поняла, что ее дочку слишком часто узнают на улице, поэтому поток снимков прекратился. А сегодня Топурия решила порадовать подписчиков снимком с повзрослевший Оливией. Семейный снимок Кэти решила разместить своём личном аккаунте.
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Ключевые слова: Кэти Топурия
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Количество просмотров: 3 367
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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