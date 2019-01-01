Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела

Раньше Кэти Топурия очень часто выкладывала в сеть фотографии своей дочке Оливии. Кети даже вела за малышку блог в Инстаграм @olivia_geykhman.

Там были фотографии с папой Львом Гейхманом, с бабушкой и даже с прабабушкой.Но потом Кэти поняла, что ее дочку слишком часто узнают на улице, поэтому поток снимков прекратился. А сегодня Топурия решила порадовать подписчиков снимком с повзрослевший Оливией. Семейный снимок Кэти решила разместить своём личном аккаунте.