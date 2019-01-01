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Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела

Вчера, 21:55
Раньше Кэти Топурия очень часто выкладывала в сеть фотографии своей дочке Оливии. Кети даже вела за малышку блог в Инстаграм @olivia_geykhman.

Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела
Там были фотографии с папой Львом Гейхманом, с бабушкой и даже с прабабушкой.

Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела


Но потом Кэти поняла, что ее дочку слишком часто узнают на улице, поэтому поток снимков прекратился. А сегодня Топурия решила порадовать подписчиков снимком с повзрослевший Оливией. Семейный снимок Кэти решила разместить своём личном аккаунте.

Дочка Кэти Топурия невероятно повзрослела

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Ключевые слова: Кэти Топурия

Количество просмотров: 3 367
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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