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Дочка Оксаны Самойловой и Джигана боится смерти близких

Вчера, 13:16
Супруга певца Джигана Оксана Самойлова часто рассказывает подписчикам о том, как они с мужем воспитывают детей.

Дочка Оксаны Самойловой и Джигана боится смерти близких
Например, Оксана и Денис не разрешают дочкам называть себя по имени, уезжая и оставляя их с няней, просят убирать за собой вещи и следить за порядком, а, если дочери совершили какой-то проступок, то говорят с ними по-взрослому, серьёзно, обсуждая, что не так и почему не стоит делать тех или иных вещей.

Дочка Оксаны Самойловой и Джигана боится смерти близких


Дочка Оксаны Самойловой и Джигана боится смерти близких


Сегодня Оксана поведала о том, что её старшая дочь Ариела совсем не хочет взрослеть. Более того, девочка уже сейчас боится того, что мама, папа, бабушка и дедушка состарятся и умрут:

"Ариела единственный ребёнок из всех кого я знаю,который не хочет взрослеть)) ее настолько всё устраивает в жизни,что каждый год она печалится,что стала старше))) она уже понимает взаимосвязь времени в мире и что время идёт не только на ее взросление,но и на наше с папой старение и бабушки с дедушкой)это одна из ее самых больных тем. ее самая заветная мечта изобрести элексир бессмертия))ну или что бы кто-то изобрёл ))".

Дочка Оксаны Самойловой и Джигана боится смерти близких


Дочка Оксаны Самойловой и Джигана боится смерти близких


Дочка Оксаны Самойловой и Джигана боится смерти близких


Интересно, а среди наших читателей есть те, кто с радостью вернулся бы в детство? Вам было там лучше, чем сейчас?

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Ключевые слова: Оксана Самойлова

Количество просмотров: 2 210
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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