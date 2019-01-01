Дочка Оксаны Самойловой и Джигана боится смерти близких

Например, Оксана и Денис не разрешают дочкам называть себя по имени, уезжая и оставляя их с няней, просят убирать за собой вещи и следить за порядком, а, если дочери совершили какой-то проступок, то говорят с ними по-взрослому, серьёзно, обсуждая, что не так и почему не стоит делать тех или иных вещей.Сегодня Оксана поведала о том, что её старшая дочь Ариела совсем не хочет взрослеть. Более того, девочка уже сейчас боится того, что мама, папа, бабушка и дедушка состарятся и умрут:"Ариела единственный ребёнок из всех кого я знаю,который не хочет взрослеть)) ее настолько всё устраивает в жизни,что каждый год она печалится,что стала старше))) она уже понимает взаимосвязь времени в мире и что время идёт не только на ее взросление,но и на наше с папой старение и бабушки с дедушкой)это одна из ее самых больных тем. ее самая заветная мечта изобрести элексир бессмертия))ну или что бы кто-то изобрёл ))".Интересно, а среди наших читателей есть те, кто с радостью вернулся бы в детство? Вам было там лучше, чем сейчас?