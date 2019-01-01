Яна Рудковская пожалела 6-летнего сына Сашу

Вчера Яна опубликовала в Инстаграм видео, на которой поздравляла сына с заслуженной наградой:"Наш маленький чемпион Санечка @gnomgnomych был снова самым юным участником соревнований по «3 Юному Разряду» и с большим отрывом выиграл их! С самой нашумевшей программой «Посвящение Майклу Джейсону». ps Он реально очень много работал чтобы завершить этот сезон"- радостно писала Яна в блоге.Конечно же, нашлись те, кто осудил Рудковскую за то, что у мальчика совсем не детства, всё время он проводит либо в школе, либо на льду. Яну попытались пристыдить и упрекнуть в жестоком обращении с ребёнком.Чуть позже Рудковская призналась, что ей действительно жалко Сашу, но без ежедневного труда не будет и результата. Яна отметила, что также работал и папа сына - Евгений Плющеко, и ему было намного сложнее:"Ну вот и все... на последних секундах - каскад Аксель - Риттбергер со сложного захода... Бесконечная гонка тренировок.. видно по видео, что очень переживал, когда закончил программу, так как соревновался с ребятами на год, 2 и 3 старше его, очень хотел, как и обещал выиграть... Огромное количество прессы было на соревнованиях. Дворец был переполнен. Как он нам сказал потом, что у него не было права на ошибку. Вы часто пишите,что не жалко ли нам наших детей, кто серьёзно занимается спортом и сфокусированы исключительно на спорт? Конечно жалко, но а как иначе идти к той самой цели, как папа @plushenkoofficial его шёл. Евгению, тогда, в те годы, точно было гораздо сложнее ".