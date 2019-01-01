Михаил Боярский резко высказался о собственной дочери и женщинах в целом

В настоящее время, когда любое неосторожное действие может погубить карьеру, редкая знаменитость позволяет себе столь жесткие высказывания. Однако 69-летний Михаил Боярский, похоже, не видит в собственных словах ничего предрассудительного.В свежем интервью для YouTube-проекта "А поговорить?" ведущая Ирина Шихман спросила Боярского о его дочери, актрисе Елизавете Боярской и её карьере: "Я никакой её ролью не горжусь. Что мне гордиться! Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, это просто романтическая юность" - заявил Боярский.Затем последовали ещё более провокационные слова о всех представительницах женского пола: "Я не считаю, что женщины способны на какие-то серьезные проявления, как мужчины - будь то вокал или живопись. Я сексист. Я не популяризирую свое отношение к этому, но я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки. Женщина не должна быть при мужчине. Если ничего из себя не представляешь, то получать лавры из-за того, что ты Брик, смысла в этом не вижу".