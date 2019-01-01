Но проработала она всего две недели - накануне няня покинула работу и причиной увольнения стала сама Меган. По информации западных изданий, Маркл вообще не давала няне шанса выполнять свои обязанности - она буквально не подпускала её к ребенку: "Она отказывается от любой помощи, и занимается ребенком сама. Она любит всё контролировать". Пока неясно, будет ли нанята новая няня, но СМИ уже вновь заговорили о тяжелом характере Меган как причине всего происходящего.
Няня первенца Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Сегодня, 02:41
Новорожденный сын Меган Маркл и принца Гарри лишился няни.
Скандалы, начавшиеся ещё до бракосочетания Меган Маркл с принцем Гарри, продолжают преследовать герцогиню. Она впервые стала мамой 6 мая - новорожденный мальчик получил весьма необычное даже для королевских детей имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Поначалу сообщалось, что Меган и Гарри вовсе откажутся от услуг няни, однако позже выяснилось, что няня у герцога и герцогини всё же появилась.
Но проработала она всего две недели - накануне няня покинула работу и причиной увольнения стала сама Меган. По информации западных изданий, Маркл вообще не давала няне шанса выполнять свои обязанности - она буквально не подпускала её к ребенку: "Она отказывается от любой помощи, и занимается ребенком сама. Она любит всё контролировать". Пока неясно, будет ли нанята новая няня, но СМИ уже вновь заговорили о тяжелом характере Меган как причине всего происходящего.
Но проработала она всего две недели - накануне няня покинула работу и причиной увольнения стала сама Меган. По информации западных изданий, Маркл вообще не давала няне шанса выполнять свои обязанности - она буквально не подпускала её к ребенку: "Она отказывается от любой помощи, и занимается ребенком сама. Она любит всё контролировать". Пока неясно, будет ли нанята новая няня, но СМИ уже вновь заговорили о тяжелом характере Меган как причине всего происходящего.
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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри
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Количество просмотров: 6 240
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: foxnews.com, euronews.com, wmagazine.com
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Автор фото: foxnews.com, euronews.com, wmagazine.com
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