Няня первенца Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Скандалы, начавшиеся ещё до бракосочетания Меган Маркл с принцем Гарри, продолжают преследовать герцогиню. Она впервые стала мамой 6 мая - новорожденный мальчик получил весьма необычное даже для королевских детей имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Поначалу сообщалось, что Меган и Гарри вовсе откажутся от услуг няни, однако позже выяснилось, что няня у герцога и герцогини всё же появилась.Но проработала она всего две недели - накануне няня покинула работу и причиной увольнения стала сама Меган. По информации западных изданий, Маркл вообще не давала няне шанса выполнять свои обязанности - она буквально не подпускала её к ребенку: "Она отказывается от любой помощи, и занимается ребенком сама. Она любит всё контролировать". Пока неясно, будет ли нанята новая няня, но СМИ уже вновь заговорили о тяжелом характере Меган как причине всего происходящего.