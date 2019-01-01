Ким Кардашьян впервые показала фото новорожденного сына

Светская львица Ким Кардашьян и её супруг рэпер Канье Уэст стали родителями в четвертый раз ровно месяц назад - сына родила суррогатная мама.

Напомним, что в звездной семье, помимо новорожденного малыша с именем Псалм Уэст, подрастают ещё трое детей - годовалая дочь Чикаго, 3-летний сын Сейнт и 5-летняя дочь Норт. Старших детей Кардашьян родила самостоятельно, а затем, по состоянию здоровья, медики запретили ей рожать вновь, поэтому Чикаго и Псалма родила суррогатная мама.До сегодняшнего дня внешность новоиспеченного члена семьи Кардашьян-Уэст оставалась загадкой. И вот тайну раскрыла сама Ким - очаровательный снимок мальчика появился в блоге звезды.