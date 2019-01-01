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Ким Кардашьян впервые показала фото новорожденного сына

Сегодня, 22:16
Светская львица Ким Кардашьян и её супруг рэпер Канье Уэст стали родителями в четвертый раз ровно месяц назад - сына родила суррогатная мама.

Ким Кардашьян впервые показала фото новорожденного сына
Напомним, что в звездной семье, помимо новорожденного малыша с именем Псалм Уэст, подрастают ещё трое детей - годовалая дочь Чикаго, 3-летний сын Сейнт и 5-летняя дочь Норт. Старших детей Кардашьян родила самостоятельно, а затем, по состоянию здоровья, медики запретили ей рожать вновь, поэтому Чикаго и Псалма родила суррогатная мама.

Ким Кардашьян впервые показала фото новорожденного сына


Ким Кардашьян впервые показала фото новорожденного сына


Ким Кардашьян впервые показала фото новорожденного сына


До сегодняшнего дня внешность новоиспеченного члена семьи Кардашьян-Уэст оставалась загадкой. И вот тайну раскрыла сама Ким - очаровательный снимок мальчика появился в блоге звезды.

Ким Кардашьян впервые показала фото новорожденного сына


Ким Кардашьян впервые показала фото новорожденного сына

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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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