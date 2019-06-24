Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Пелагея обновила блог снимком подросшей дочки и показала стройную фигуру

Вчера, 21:40
Певица Пелагея порадовала подписчиков свежим фото 2-летней дочки.

Пелагея обновила блог снимком подросшей дочки и показала стройную фигуру
32-летняя исполнительница выложила в сеть позитивную и по-настоящему летнюю фотографию в компании малышки Таисии. Дочка Пелагеи появляется в личном блоге мамы довольно редко, поэтому снимок за считанные часы набрал множество лайков и восторженных комментариев.

Пелагея обновила блог снимком подросшей дочки и показала стройную фигуру


Подписчики восхищаются красотой и очарованием кадра, и, конечно, также отмечают прекрасную фигуру певицы, которую позволил оценить оригинальный комплект из топа и юбки в пол, декорированный кружевом.

Пелагея обновила блог снимком подросшей дочки и показала стройную фигуру


Пелагея обновила блог снимком подросшей дочки и показала стройную фигуру

← Надежда Михалкова показала редкие фото в купальнике Фотографы запечатлели Джорджа Клуни с супругой на романтическом ужине →

Ключевые слова: Пелагея

Количество просмотров: 3 406
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Кристина Асмус обновила блог снимками с подросшей дочкой
Анна Седокова обновила блог снимком с экстремальным декольте
Ани Лорак обновила блог милым семейным снимком
Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье
Самое популярное за неделю
Загрузка...

Памела Андерсон разорвала отношения с Адилем Рами и назвала причину Актриса Памела Андерсон официально заявила об окончании романа с футболистом Адилем Рами.
Алла Пугачева в невероятном образе принимает звездных гостей в своём замке Примадонна Алла Пугачева и её супруг Максим Галкин устроили приём для своих звёздных друзей - Светланы Лободы, Игоря Гуляева и Александра Реввы.
Отпуск на родине: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в Калининграде Звездная пара Елена Лядова и Владимир Вдовиченков проводит время на малой родине актера.
Дочь Мадонны Лурдес Леон прогулялась по Нью-Йорку в компании приятеля Фотографы подловили дочь знаменитой певицы Мадонны Лурдес вместе с молодым человеком.
Фотографы запечатлели Джорджа Клуни с супругой на романтическом ужине Актер Джордж Клуни устроил своей супруге Амаль роскошный вечер на озере Комо.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.