Подписчики восхищаются красотой и очарованием кадра, и, конечно, также отмечают прекрасную фигуру певицы, которую позволил оценить оригинальный комплект из топа и юбки в пол, декорированный кружевом.
Пелагея обновила блог снимком подросшей дочки и показала стройную фигуру
Вчера, 21:40
Певица Пелагея порадовала подписчиков свежим фото 2-летней дочки.
32-летняя исполнительница выложила в сеть позитивную и по-настоящему летнюю фотографию в компании малышки Таисии. Дочка Пелагеи появляется в личном блоге мамы довольно редко, поэтому снимок за считанные часы набрал множество лайков и восторженных комментариев.
Подписчики восхищаются красотой и очарованием кадра, и, конечно, также отмечают прекрасную фигуру певицы, которую позволил оценить оригинальный комплект из топа и юбки в пол, декорированный кружевом.
Подписчики восхищаются красотой и очарованием кадра, и, конечно, также отмечают прекрасную фигуру певицы, которую позволил оценить оригинальный комплект из топа и юбки в пол, декорированный кружевом.
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Ключевые слова: Пелагея
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Количество просмотров: 3 406
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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