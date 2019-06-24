Пелагея обновила блог снимком подросшей дочки и показала стройную фигуру

32-летняя исполнительница выложила в сеть позитивную и по-настоящему летнюю фотографию в компании малышки Таисии. Дочка Пелагеи появляется в личном блоге мамы довольно редко, поэтому снимок за считанные часы набрал множество лайков и восторженных комментариев.Подписчики восхищаются красотой и очарованием кадра, и, конечно, также отмечают прекрасную фигуру певицы, которую позволил оценить оригинальный комплект из топа и юбки в пол, декорированный кружевом.