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Меган Маркл в третий раз начала поиск няни для новорожденного сына

Сегодня, 02:06
Две предыдущие няни категорически не устроили Меган Маркл и её супруга принца Гарри.

Меган Маркл в третий раз начала поиск няни для новорожденного сына
Герцогиня Меган, впервые ставшая мамой около двух месяцев назад, снова ищет няню для малыша Арчи. Две предшественницы продержались на этом посту совсем недолго - по сообщениям западных изданий, одна из них призналась, что Маркл буквально не давала ей работать и даже просто подходить к малышу: "Она абсолютно всё делает сама и целиком посвящает себя ребенку".

Меган Маркл в третий раз начала поиск няни для новорожденного сына


В обязанности будущей няни будет входить дополнительная помощь королевской чете, то есть она не должна всё время находиться рядом с мальчиком. Интересно, что Меган и Гарри рассматривают в качестве няни не только женщин, но и мужчин - главное, чтобы у человека был соответствующий опыт.

Меган Маркл в третий раз начала поиск няни для новорожденного сына


Меган Маркл в третий раз начала поиск няни для новорожденного сына

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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри

Количество просмотров: 1 625
Автор: Katarina

Автор фото: cheatsheet.com, people.com, ebony.com, expresstabloid.ba

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