В обязанности будущей няни будет входить дополнительная помощь королевской чете, то есть она не должна всё время находиться рядом с мальчиком. Интересно, что Меган и Гарри рассматривают в качестве няни не только женщин, но и мужчин - главное, чтобы у человека был соответствующий опыт.
Меган Маркл в третий раз начала поиск няни для новорожденного сына
Сегодня, 02:06
Две предыдущие няни категорически не устроили Меган Маркл и её супруга принца Гарри.
Герцогиня Меган, впервые ставшая мамой около двух месяцев назад, снова ищет няню для малыша Арчи. Две предшественницы продержались на этом посту совсем недолго - по сообщениям западных изданий, одна из них призналась, что Маркл буквально не давала ей работать и даже просто подходить к малышу: "Она абсолютно всё делает сама и целиком посвящает себя ребенку".
В обязанности будущей няни будет входить дополнительная помощь королевской чете, то есть она не должна всё время находиться рядом с мальчиком. Интересно, что Меган и Гарри рассматривают в качестве няни не только женщин, но и мужчин - главное, чтобы у человека был соответствующий опыт.
В обязанности будущей няни будет входить дополнительная помощь королевской чете, то есть она не должна всё время находиться рядом с мальчиком. Интересно, что Меган и Гарри рассматривают в качестве няни не только женщин, но и мужчин - главное, чтобы у человека был соответствующий опыт.
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Ключевые слова: Меган Маркл, принц Гарри
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Количество просмотров: 1 625
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: cheatsheet.com, people.com, ebony.com, expresstabloid.ba
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Автор фото: cheatsheet.com, people.com, ebony.com, expresstabloid.ba
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