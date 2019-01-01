Беременная третьим ребёнком Миранда Керр стала сама не своя

На днях Миранда решила признаться, почему в Сети так мало фотографий, сделанных во время ожидания появления на свет третьего малыша. Керр рассказала, что её совершенно перестало тянуть на светские тусовки. Намного больше ей нравится проводить время дома с семьёй, 29-летним супругом Эваном Шпигелем и детьми.Особенно сейчас, на заключительных месяцах беременности Керр, смеясь, называет себя затворником и домоседом, отмечая, что ей это просто нравится.«Эван любит готовить барбекю по выходным. Он делает отличные бургеры и соус гуакамоле. Так что наши домашние вечеринки — это всегда весело и вкусно!»- цитирует слова Миранды издание Us Weekly.Напомним, с 2010 по 2013 год Миранда Керр была замужем за голливудским актёром Орланло Блумом. В 2011 году у них родился сын Флинн, которого Керр научила медитировать. Сейчас мальчик с удовольствием занимается с мамой йогой, научившись самопознанию и спокойствию.В 2015 году у Миранды завязались отношения с владельцем знаменитой компании Snapchat Эваном Шпигелем, а спустя два года они сыграли свадьбу.В прошлом году модель родила от него сына Харта. А в марте 2019 года стало известно, что Миранда ждёт третьего ребёнка.