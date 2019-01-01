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Вера Брежнева впервые разместила милое видео с Константином Меладзе

Сегодня, 13:15
Этот мини-ролик поклонники Веры Брежневой назвали интимным неспроста.

Вера Брежнева впервые разместила милое видео с Константином Меладзе
До сегодняшнего дня Вера ни разу не публиковала такие милые кадры в своем Инстаграм и в принципе старалась как можно реже размещать фото супруга на странице социальной сети.

Вера Брежнева впервые разместила милое видео с Константином Меладзе


Какова же была радость поклонников, когда они, наконец, увидели счастливых и по сей день влюблённых друг в друга Веру и Константина.


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Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 1 092
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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