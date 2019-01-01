Вера Брежнева впервые разместила милое видео с Константином Меладзе

До сегодняшнего дня Вера ни разу не публиковала такие милые кадры в своем Инстаграм и в принципе старалась как можно реже размещать фото супруга на странице социальной сети.Какова же была радость поклонников, когда они, наконец, увидели счастливых и по сей день влюблённых друг в друга Веру и Константина.