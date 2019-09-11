Мария Кожевникова показала фото длинных ног и мужа

Но на днях она все-таки напомнила подписчикам о существовании любимого супруга. Правда, на фотографии Евгений вновь позирует спиной к камере."Мир и есть любовь! Любите и будьте любимы!",- подписала фото Мария.Фолловеры отметили, что Евгений как будто не уважает жену, постоянно к ней спиной.Ну, что за глупость, может человек просто не нравится себе на фото...Помимо семейного снимка, Кожевникова разместила и пару фотографий, делая акцент на ножки:"Просыпаюсь в 6.30 утра, сразу вспоминаешь отдых, когда можно валяться в постели хоть целый день! Плохо быть совой, жаворонки я Вам завидую. Пытаюсь стать голубем! ( это тот кто между)",- жалуется мама троих детей. А ведь скоро старший сын пойдёт в школу. Так что любовь к раннему подъему лишней не будет.