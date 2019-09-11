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Мария Кожевникова показала фото длинных ног и мужа

11.09.19 / 11:34
Мария Кожевникова довольно редко публикует фото мужа Евгения Васильева в своём Инстаграм.

Мария Кожевникова показала фото длинных ног и мужа
Но на днях она все-таки напомнила подписчикам о существовании любимого супруга. Правда, на фотографии Евгений вновь позирует спиной к камере.

Мария Кожевникова показала фото длинных ног и мужа


Мария Кожевникова показала фото длинных ног и мужа


"Мир и есть любовь! Любите и будьте любимы!",

- подписала фото Мария.

Фолловеры отметили, что Евгений как будто не уважает жену, постоянно к ней спиной.

Мария Кожевникова показала фото длинных ног и мужа


Ну, что за глупость, может человек просто не нравится себе на фото...

Мария Кожевникова показала фото длинных ног и мужа


Помимо семейного снимка, Кожевникова разместила и пару фотографий, делая акцент на ножки:

"Просыпаюсь в 6.30 утра, сразу вспоминаешь отдых, когда можно валяться в постели хоть целый день! Плохо быть совой, жаворонки я Вам завидую. Пытаюсь стать голубем! ( это тот кто между)",

- жалуется мама троих детей. А ведь скоро старший сын пойдёт в школу. Так что любовь к раннему подъему лишней не будет.

Мария Кожевникова показала фото длинных ног и мужа


Мария Кожевникова показала фото длинных ног и мужа

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Ключевые слова: Мария Кожевникова

Количество просмотров: 3 536
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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