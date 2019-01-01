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Анастасия Решетова перестала выходить из дома после слухов о беременности не от Тимати

Сегодня, 08:55
Модель Анастасия Решетова родит своего первенца со дня на день. Настя признаётся, что расставаться с пузиком ей даже и не хочется.

Анастасия Решетова перестала выходить из дома после слухов о беременности не от Тимати
"Как смириться с тем, что через считанные недели мы с крохой уже не будем одним целым в буквальном понимании?.. Признаюсь честно, бывали моменты когда было очень тяжко в плане самочувствия и я с горяча выкрикивала : «Ну скорее бы уже родить!». Но на самом же деле я прекрасно понимаю, что лучше наслаждаться каждой минуткой пока в тебе бьется ещё одно сердечко. Это правда волшебное время. А потом начнётся уже другая история , не менее волшебная, но другая",

- пишет будущая мама в Инстаграм.

Анастасия Решетова перестала выходить из дома после слухов о беременности не от Тимати


Анастасия Решетова перестала выходить из дома после слухов о беременности не от Тимати


Решетова признаётся, что сейчас она находится дома и никуда не выходит. Как шутит она сама, это "домашний арест":

"Уже на домашнем аресте ))".

Анастасия Решетова перестала выходить из дома после слухов о беременности не от Тимати


Напомним, что на днях СМИ писали, что на самом деле отцом будущего ребёнка Анастасии Решетовой является совсем не Тимати, а совершенно другой человек. Имя рэпера использовано лишь для прикрытия. Что ответила на это Настя?

Анастасия Решетова перестала выходить из дома после слухов о беременности не от Тимати


Анастасия Решетова перестала выходить из дома после слухов о беременности не от Тимати


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Ключевые слова: Анастасия Решетова

Количество просмотров: 1 456
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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