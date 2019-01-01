Анастасия Решетова перестала выходить из дома после слухов о беременности не от Тимати

"Как смириться с тем, что через считанные недели мы с крохой уже не будем одним целым в буквальном понимании?.. Признаюсь честно, бывали моменты когда было очень тяжко в плане самочувствия и я с горяча выкрикивала : «Ну скорее бы уже родить!». Но на самом же деле я прекрасно понимаю, что лучше наслаждаться каждой минуткой пока в тебе бьется ещё одно сердечко. Это правда волшебное время. А потом начнётся уже другая история , не менее волшебная, но другая",- пишет будущая мама в Инстаграм.Решетова признаётся, что сейчас она находится дома и никуда не выходит. Как шутит она сама, это "домашний арест":"Уже на домашнем аресте ))".Напомним, что на днях СМИ писали, что на самом деле отцом будущего ребёнка Анастасии Решетовой является совсем не Тимати, а совершенно другой человек. Имя рэпера использовано лишь для прикрытия. Что ответила на это Настя?Смотреть все фото Анастасии Решетовой...