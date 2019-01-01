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46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа

Сегодня, 09:36
В личной жизни актрисы Марии Мироновой много мужчин и тайн. Но нынешний "сериал" стал самым захватывающим.

46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа
Напомним, не так давно стало известно, что в данный момент 46-летняя актриса беременна. Имя будущего папы Миронова держала в секрете. Но позже выяснилось, что отцом ребёнка стал 27-летний Андрей Сорока, который помимо всего прочего является родственником ее сына Андрея Удалова.

Новость о том, что Мария вышла замуж за столь молодого человека, да ещё и забеременела от него стала для фанатов большим потрясением. Мария призналась, что именно сейчас она находится в состоянии полного счастья. Этот человек сильно ее изменил.

Отметим, что Мария и Андрей начали встречаться в 2016 году, в 2017 они появлялись вместе на публике, но тогда молодого человека спутали с сыном знаменитости Андреем Удаловым из-за их внешнего сходства.

46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа


46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа


В данный момент Мария отдыхает в Греции, откуда публикует солнечные фотографии.

46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа


46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа


46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа


46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа


46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа


46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа


46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа

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Ключевые слова: Мария Миронова

Количество просмотров: 4 368
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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