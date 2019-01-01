46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа

Новость о том, что Мария вышла замуж за столь молодого человека, да ещё и забеременела от него стала для фанатов большим потрясением. Мария призналась, что именно сейчас она находится в состоянии полного счастья. Этот человек сильно ее изменил.
Отметим, что Мария и Андрей начали встречаться в 2016 году, в 2017 они появлялись вместе на публике, но тогда молодого человека спутали с сыном знаменитости Андреем Удаловым из-за их внешнего сходства.
В данный момент Мария отдыхает в Греции, откуда публикует солнечные фотографии.