46-летняя Мария Миронова беременна от 27-летнего мужа

Напомним, не так давно стало известно, что в данный момент 46-летняя актриса беременна. Имя будущего папы Миронова держала в секрете. Но позже выяснилось, что отцом ребёнка стал 27-летний Андрей Сорока, который помимо всего прочего является родственником ее сына Андрея Удалова.Новость о том, что Мария вышла замуж за столь молодого человека, да ещё и забеременела от него стала для фанатов большим потрясением. Мария призналась, что именно сейчас она находится в состоянии полного счастья. Этот человек сильно ее изменил.Отметим, что Мария и Андрей начали встречаться в 2016 году, в 2017 они появлялись вместе на публике, но тогда молодого человека спутали с сыном знаменитости Андреем Удаловым из-за их внешнего сходства.В данный момент Мария отдыхает в Греции, откуда публикует солнечные фотографии.