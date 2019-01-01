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61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз

Вчера, 20:56
Актер Алек Болдуин и его супруга объявили о скором прибавлении в семье.

61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
Счастливую новость сообщила сама будущая мама - супруга актера 35-летняя Хилария Томас. На своей страничке в соцсети она написала следующее: "Еще очень рано... Но мы узнали, что внутри меня растет маленький человек. Звук его сердца делает меня самой счастливой женщиной, особенно после потери, которую мы пережили весной".

61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз


Напомним, что предыдущая беременность женщины действительно закончилась трагедией - у Томас случился выкидыш, о чём она также лично рассказала поклонникам. Будущий малыш станет пятым совместным ребенком Алека и Хиларии. У актера также есть дочь от союза с актрисой Ким Бейсингер.

61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз

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Ключевые слова: Алек Болдуин, Хилария Томас

Количество просмотров: 1 144
Автор: Katarina

Автор фото: foxnews.com, hollywoodreporter.com, people.com

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