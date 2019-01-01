Напомним, что предыдущая беременность женщины действительно закончилась трагедией - у Томас случился выкидыш, о чём она также лично рассказала поклонникам. Будущий малыш станет пятым совместным ребенком Алека и Хиларии. У актера также есть дочь от союза с актрисой Ким Бейсингер.
61-летний Алек Болдуин станет отцом в шестой раз
Вчера, 20:56
Актер Алек Болдуин и его супруга объявили о скором прибавлении в семье.
Счастливую новость сообщила сама будущая мама - супруга актера 35-летняя Хилария Томас. На своей страничке в соцсети она написала следующее: "Еще очень рано... Но мы узнали, что внутри меня растет маленький человек. Звук его сердца делает меня самой счастливой женщиной, особенно после потери, которую мы пережили весной".
Напомним, что предыдущая беременность женщины действительно закончилась трагедией - у Томас случился выкидыш, о чём она также лично рассказала поклонникам. Будущий малыш станет пятым совместным ребенком Алека и Хиларии. У актера также есть дочь от союза с актрисой Ким Бейсингер.
Напомним, что предыдущая беременность женщины действительно закончилась трагедией - у Томас случился выкидыш, о чём она также лично рассказала поклонникам. Будущий малыш станет пятым совместным ребенком Алека и Хиларии. У актера также есть дочь от союза с актрисой Ким Бейсингер.
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Ключевые слова: Алек Болдуин, Хилария Томас
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Количество просмотров: 1 144
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: foxnews.com, hollywoodreporter.com, people.com
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Автор фото: foxnews.com, hollywoodreporter.com, people.com
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