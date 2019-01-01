46-летняя Мария Миронова родила второго ребёнка

На своей странице Мария написала:"Наше греческое чудо явилось в мир"."#эта нога кого надо нога", - шутит в тегах Мария, публикуя первый отпечаток ноги младенца.Напомним, что папой малыша стал ровесник первого сына Марии Мироновой 27-летний Андрей Сорока. В преддверии родов Миронова писала о муже в Инстаграм:"Рассеем Миф" Дорогие мои, находясь в декретном отпуске, имея много свободного времени, мне было просто интересно посмотреть до чего взрослые, образованные люди, занимающиеся журналистикой, могут дойти. Как выяснилось до - ручки! Дабы прекратить этот цирк шапито хочу сделать официальное заявление для дорогих моих подписчиков и много уважаемой прессы: В моих сторис проскочила нога, хочу вас заверить,что это нога - "Того Кого Надо Нога"- это первое (см. 2-ое и 3 фото), дабы рассеять все оставшиеся сомнения хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини.Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско- японской компании занимающейся медицинскими технологиями, (не судостроительством и не актерством))), он - НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков, его имя - Андрей(по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!!! Ура, пресса вы хоть что то угадали! Респект. На все вышеизложенное имеются официальные удостоверения, которые вряд ли будут интересны нашим печатным изданиям, т.к. у них несмотря ни на что, всегда своё мнение".