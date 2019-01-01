Энрике Иглесиас показал фото подросшего сына, очаровавшее сеть

Напомним, что 44-летний Иглесиас и его возлюбленная, 38-летняя Анна Курникова впервые стали родителями в декабре 2017 года. С тех пор поклонники пары и пользователи сети не устают восхищаться умилительными снимками юных Николаса и Люси. Их уже признавали одними из самых красивых звездных наследников.Практически сразу после появления детей на свет, их бабушка, она же мама Энрике, признавалась, что Николас - копия папы, а его сестричка Люси - мамы. По мере взросления сходство только усиливается - накануне об этом в личном блоге написал сам Иглесиас, сопроводив комментарий "У него мои гены" совместным селфи с Николасом.