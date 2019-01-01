Практически сразу после появления детей на свет, их бабушка, она же мама Энрике, признавалась, что Николас - копия папы, а его сестричка Люси - мамы. По мере взросления сходство только усиливается - накануне об этом в личном блоге написал сам Иглесиас, сопроводив комментарий "У него мои гены" совместным селфи с Николасом.
Энрике Иглесиас показал фото подросшего сына, очаровавшее сеть
Сегодня, 01:08
Певец Энрике Иглесиас обновил блог свежим кадром с маленьким сыном и отметил своё невероятное сходство с ним.
Напомним, что 44-летний Иглесиас и его возлюбленная, 38-летняя Анна Курникова впервые стали родителями в декабре 2017 года. С тех пор поклонники пары и пользователи сети не устают восхищаться умилительными снимками юных Николаса и Люси. Их уже признавали одними из самых красивых звездных наследников.
Практически сразу после появления детей на свет, их бабушка, она же мама Энрике, признавалась, что Николас - копия папы, а его сестричка Люси - мамы. По мере взросления сходство только усиливается - накануне об этом в личном блоге написал сам Иглесиас, сопроводив комментарий "У него мои гены" совместным селфи с Николасом.
Практически сразу после появления детей на свет, их бабушка, она же мама Энрике, признавалась, что Николас - копия папы, а его сестричка Люси - мамы. По мере взросления сходство только усиливается - накануне об этом в личном блоге написал сам Иглесиас, сопроводив комментарий "У него мои гены" совместным селфи с Николасом.
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Ключевые слова: Энрике Иглесиас, Анна Курникова
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Количество просмотров: 5 772
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, billboard.com
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Автор фото: instagram.com, billboard.com
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