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Энрике Иглесиас показал фото подросшего сына, очаровавшее сеть

Сегодня, 01:08
Певец Энрике Иглесиас обновил блог свежим кадром с маленьким сыном и отметил своё невероятное сходство с ним.

Энрике Иглесиас показал фото подросшего сына, очаровавшее сеть
Напомним, что 44-летний Иглесиас и его возлюбленная, 38-летняя Анна Курникова впервые стали родителями в декабре 2017 года. С тех пор поклонники пары и пользователи сети не устают восхищаться умилительными снимками юных Николаса и Люси. Их уже признавали одними из самых красивых звездных наследников.

Энрике Иглесиас показал фото подросшего сына, очаровавшее сеть


Энрике Иглесиас показал фото подросшего сына, очаровавшее сеть


Практически сразу после появления детей на свет, их бабушка, она же мама Энрике, признавалась, что Николас - копия папы, а его сестричка Люси - мамы. По мере взросления сходство только усиливается - накануне об этом в личном блоге написал сам Иглесиас, сопроводив комментарий "У него мои гены" совместным селфи с Николасом.

Энрике Иглесиас показал фото подросшего сына, очаровавшее сеть


Энрике Иглесиас показал фото подросшего сына, очаровавшее сеть

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Ключевые слова: Энрике Иглесиас, Анна Курникова

Количество просмотров: 5 772
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com, billboard.com

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