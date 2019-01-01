Натали Имбрулья впервые стала мамой в 44 года

Популярная исполнительница родила первенца. О появлении на свет сына Натали рассказала поклонникам лично через свою страничку в соцсети и выложила самое первое фото малыша: "Добро пожаловать в мир... Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце просто разрывается. Я счастлива".Певица была замужем, но в 2008-м году её брак распался. Вероятно, отчаявшись найти достойного спутника жизни, Имбрулья приняла решение воспитывать ребенка в одиночку и прибегла к процедуре ЭКО, а также воспользовалась услугами банка спермы. Чтобы пресечь слухи, первыми обо всём вновь узнали подписчики Натали.