Певица была замужем, но в 2008-м году её брак распался. Вероятно, отчаявшись найти достойного спутника жизни, Имбрулья приняла решение воспитывать ребенка в одиночку и прибегла к процедуре ЭКО, а также воспользовалась услугами банка спермы. Чтобы пресечь слухи, первыми обо всём вновь узнали подписчики Натали.
Натали Имбрулья впервые стала мамой в 44 года
Сегодня, 02:29
Австралийская певица Натали Имбрулья празднует прибавление в семье.
Популярная исполнительница родила первенца. О появлении на свет сына Натали рассказала поклонникам лично через свою страничку в соцсети и выложила самое первое фото малыша: "Добро пожаловать в мир... Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце просто разрывается. Я счастлива".
Певица была замужем, но в 2008-м году её брак распался. Вероятно, отчаявшись найти достойного спутника жизни, Имбрулья приняла решение воспитывать ребенка в одиночку и прибегла к процедуре ЭКО, а также воспользовалась услугами банка спермы. Чтобы пресечь слухи, первыми обо всём вновь узнали подписчики Натали.
Певица была замужем, но в 2008-м году её брак распался. Вероятно, отчаявшись найти достойного спутника жизни, Имбрулья приняла решение воспитывать ребенка в одиночку и прибегла к процедуре ЭКО, а также воспользовалась услугами банка спермы. Чтобы пресечь слухи, первыми обо всём вновь узнали подписчики Натали.
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Ключевые слова: Натали Имбрулья
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Количество просмотров: 1 261
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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