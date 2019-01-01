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Натали Имбрулья впервые стала мамой в 44 года

Сегодня, 02:29
Австралийская певица Натали Имбрулья празднует прибавление в семье.

Натали Имбрулья впервые стала мамой в 44 года
Популярная исполнительница родила первенца. О появлении на свет сына Натали рассказала поклонникам лично через свою страничку в соцсети и выложила самое первое фото малыша: "Добро пожаловать в мир... Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце просто разрывается. Я счастлива".

Натали Имбрулья впервые стала мамой в 44 года


Натали Имбрулья впервые стала мамой в 44 года


Певица была замужем, но в 2008-м году её брак распался. Вероятно, отчаявшись найти достойного спутника жизни, Имбрулья приняла решение воспитывать ребенка в одиночку и прибегла к процедуре ЭКО, а также воспользовалась услугами банка спермы. Чтобы пресечь слухи, первыми обо всём вновь узнали подписчики Натали.

Натали Имбрулья впервые стала мамой в 44 года


Натали Имбрулья впервые стала мамой в 44 года

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Ключевые слова: Натали Имбрулья

Количество просмотров: 1 261
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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