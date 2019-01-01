Агния Кузнецова готовится к рождению первенца

Беременность 34-летней актрисы уже невозможно скрыть, поэтому новость о скором пополнении не нуждается в личном подтверждении будущей мамы. Все вопросы были сняты накануне, когда Агния посетила московскую премьеру фильма "Текст". Поклонники Агнии всё поняли чуть ранее, когда в Instagram попал кадр с репетиции одного из спектаклей, на котором у Кузнецовой заметен округлившийся живот.Роман Агнии Кузнецовой и хореографа Максима Петрова начался в 2015 году, осенью того же года состоялась свадьба.