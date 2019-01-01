Роман Агнии Кузнецовой и хореографа Максима Петрова начался в 2015 году, осенью того же года состоялась свадьба.
Агния Кузнецова готовится к рождению первенца
Вчера, 23:02
Актриса Агния Кузнецова впервые станет матерью.
Беременность 34-летней актрисы уже невозможно скрыть, поэтому новость о скором пополнении не нуждается в личном подтверждении будущей мамы. Все вопросы были сняты накануне, когда Агния посетила московскую премьеру фильма "Текст". Поклонники Агнии всё поняли чуть ранее, когда в Instagram попал кадр с репетиции одного из спектаклей, на котором у Кузнецовой заметен округлившийся живот.
Роман Агнии Кузнецовой и хореографа Максима Петрова начался в 2015 году, осенью того же года состоялась свадьба.
Роман Агнии Кузнецовой и хореографа Максима Петрова начался в 2015 году, осенью того же года состоялась свадьба.
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Ключевые слова: Агния Кузнецова
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Количество просмотров: 1 625
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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