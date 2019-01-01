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Агния Кузнецова готовится к рождению первенца

Вчера, 23:02
Актриса Агния Кузнецова впервые станет матерью.

Агния Кузнецова готовится к рождению первенца
Беременность 34-летней актрисы уже невозможно скрыть, поэтому новость о скором пополнении не нуждается в личном подтверждении будущей мамы. Все вопросы были сняты накануне, когда Агния посетила московскую премьеру фильма "Текст". Поклонники Агнии всё поняли чуть ранее, когда в Instagram попал кадр с репетиции одного из спектаклей, на котором у Кузнецовой заметен округлившийся живот.

Агния Кузнецова готовится к рождению первенца


Роман Агнии Кузнецовой и хореографа Максима Петрова начался в 2015 году, осенью того же года состоялась свадьба.

Агния Кузнецова готовится к рождению первенца


Агния Кузнецова готовится к рождению первенца

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Ключевые слова: Агния Кузнецова

Количество просмотров: 1 625
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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