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Сергей Лазарев очаровал сеть новым снимком своих детей

25.10.19 / 03:49
Певец Сергей Лазарев обновил личную страничку свежим фото со своими малышами.

Сергей Лазарев очаровал сеть новым снимком своих детей
Исполнитель воспитывает двоих детей - сына Никиту и дочку Анну, информация о которой появилась совсем недавно. Лазареву целый год успешно удавалось скрывать появление дочери в его жизни, затем он решил лично рассказать о прибавлении в эфире шоу "Секрет на миллион".

Сергей Лазарев очаровал сеть новым снимком своих детей


Новая невероятно милая фотография лаконично подписана: "Папа приехал". В кадре певец запечатлен со своими наследниками на руках.

Сергей Лазарев очаровал сеть новым снимком своих детей


Снимок произвел невероятный фурор в сети - количество лайков стремительно растёт, а очарованием малышей восхищаются не только поклонники Лазарева, но и его звездные коллеги. У Никиты и Анны одна биологическая мать, но вынашивали их разные суррогатные мамы. "Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир - Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!" - пишет о малышах сам счастливый папа.

Сергей Лазарев очаровал сеть новым снимком своих детей


Сергей Лазарев очаровал сеть новым снимком своих детей


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Ключевые слова: Сергей Лазарев

Количество просмотров: 11 557
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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