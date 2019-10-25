Сергей Лазарев очаровал сеть новым снимком своих детей

Исполнитель воспитывает двоих детей - сына Никиту и дочку Анну, информация о которой появилась совсем недавно. Лазареву целый год успешно удавалось скрывать появление дочери в его жизни, затем он решил лично рассказать о прибавлении в эфире шоу "Секрет на миллион".Новая невероятно милая фотография лаконично подписана: "Папа приехал". В кадре певец запечатлен со своими наследниками на руках.Снимок произвел невероятный фурор в сети - количество лайков стремительно растёт, а очарованием малышей восхищаются не только поклонники Лазарева, но и его звездные коллеги. У Никиты и Анны одна биологическая мать, но вынашивали их разные суррогатные мамы. "Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир - Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!" - пишет о малышах сам счастливый папа.