Сергей Лазарев очаровал сеть новым снимком своих детей

Новая невероятно милая фотография лаконично подписана: "Папа приехал". В кадре певец запечатлен со своими наследниками на руках.
Снимок произвел невероятный фурор в сети - количество лайков стремительно растёт, а очарованием малышей восхищаются не только поклонники Лазарева, но и его звездные коллеги. У Никиты и Анны одна биологическая мать, но вынашивали их разные суррогатные мамы. "Мои солнышки! Моя безоговорочная любовь! Теперь я могу смело и громко кричать на весь мир - Никитушка, Анютка, я вас очень люблю!!! Мои детки!" - пишет о малышах сам счастливый папа.