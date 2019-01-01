Козловский и Зуева (вместе с 2015 года) пока никак не прокомментировали появившуюся информацию, что неудивительно, поскольку пара не любит рассказывать о личной жизни и довольно редко выходит в свет. На данный момент известно, что Данила находится на гастролях, а Ольга проводит время в США.
Данила Козловский и Ольга Зуева ожидают появления первенца
Сегодня, 02:07
Актер Данила Козловский и его возлюбленная Ольга Зуева впервые станут родителями.
Первым сенсационную новость распространило издание Starhit - ссылаясь на близкий круг пары, СМИ утверждает, что роды состоятся в ближайшие месяцы. Также сообщается, что Данила и Ольга находятся в счастливом ожидании малыша и вовсю готовятся к его появлению на свет, присматривают необходимые для новорожденного вещи. У будущей мамы уже замечен округлившийся животик.
Козловский и Зуева (вместе с 2015 года) пока никак не прокомментировали появившуюся информацию, что неудивительно, поскольку пара не любит рассказывать о личной жизни и довольно редко выходит в свет. На данный момент известно, что Данила находится на гастролях, а Ольга проводит время в США.
Козловский и Зуева (вместе с 2015 года) пока никак не прокомментировали появившуюся информацию, что неудивительно, поскольку пара не любит рассказывать о личной жизни и довольно редко выходит в свет. На данный момент известно, что Данила находится на гастролях, а Ольга проводит время в США.
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Ключевые слова: Данила Козловский, Ольга Зуева
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Количество просмотров: 1 508
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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