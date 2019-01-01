Данила Козловский и Ольга Зуева ожидают появления первенца

Первым сенсационную новость распространило издание Starhit - ссылаясь на близкий круг пары, СМИ утверждает, что роды состоятся в ближайшие месяцы. Также сообщается, что Данила и Ольга находятся в счастливом ожидании малыша и вовсю готовятся к его появлению на свет, присматривают необходимые для новорожденного вещи. У будущей мамы уже замечен округлившийся животик.Козловский и Зуева (вместе с 2015 года) пока никак не прокомментировали появившуюся информацию, что неудивительно, поскольку пара не любит рассказывать о личной жизни и довольно редко выходит в свет. На данный момент известно, что Данила находится на гастролях, а Ольга проводит время в США.