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В Москве состоится официальная российская pre-party конкурса «Детское Евровидение-2019»

13.11.19 / 16:49
14 ноября 2019 года в самом сердце столицы - в ресторане «Кому ЖИТЬ ХОРОШО» на Пречистенской набережной состоится официальная российская pre-party конкурса песни «Детское Евровидение 2019».

В Москве состоится официальная российская pre-party конкурса «Детское Евровидение-2019»
Вечеринка, ставшая уже традиционной, пройдет в Москве в пятый раз. Организаторами мероприятия выступает Академия Игоря Крутого.

В этом году нашу страну на международном финале представят 9-летняя Татьяна Меженцева и 13-летний Денберел Ооржак с песней «Время для нас».

В Москве состоится официальная российская pre-party конкурса «Детское Евровидение-2019»


В Москве состоится официальная российская pre-party конкурса «Детское Евровидение-2019»


Финал JUNIOR EUROVISION 2019 состоится 24 ноября в польском городе Гливицы. За 10 дней до главного музыкального события Европы в Москве пройдет уже ставшая традиционной российская pre-party конкурса «Детское Евровидение 2019», ее слоганом станет название песни этого года «Время для нас».



Татьяна и Денберел представят свою конкурсную песню и примут поздравления и пожелания удачи от коллег по цеху. Поддержать ребят придет победительница «Детского Евровидения 2017» – россиянка Полина Богусевич, а также многочисленные звездные гости и участники конкурса «Евровидение» прошлых лет.

Автором идеи самой песни и соавтором слов выступила студентка Академии Игоря Крутого Татьяна Меженцева. По словам конкурсантки от России на Детском Евровидении 2019 она хотела рассказать о дружбе, о том, как важно быть вместе и объединять усилия в совершении добрых дел, песня затрагивает проблемы окружающей среды и возрождения ресурсов нашей планеты.

В Москве состоится официальная российская pre-party конкурса «Детское Евровидение-2019»


«Мы, дети, станем взрослыми и уже сейчас понимаем, что в наших руках многое. Очень важно быть в гармонии с природой и заботиться об окружающей среде. Будущее нашей планеты в наших руках! Именно это я и хотела сказать песней. И, конечно, очень важно дружить и поддерживать друг друга»,

- делится своими мыслями Таня.

В Москве состоится официальная российская pre-party конкурса «Детское Евровидение-2019»


«Я был очень рад, когда Таня предложила исполнить эту песню дуэтом и попробовать с ней наши силы в отборе на «Детское Евровидение». Мне близка основная мысль. Это история о желании показать себя, и объективная реальность мира, где дети и подростки должны проявить себя, реализовать свой потенциал. Наш конкурсный номер своей тематикой так же будет тесно переплетён с идеей песни. Это будет сильно»,

- комментирует Денберел.

В Москве состоится официальная российская pre-party конкурса «Детское Евровидение-2019»


Конкурс Евровидение является самым популярным и самым известным конкурсом песни в мире. Детское Евровидение моложе взрослого, однако, стремительно набирает популярность по всей Европе и, на данный момент, является одним из самых престижных детских песенных конкурсов с большим количеством поклонников по всему миру.

В Москве состоится официальная российская pre-party конкурса «Детское Евровидение-2019»


Карточка мероприятия:

14 ноября 2019 год
российская pre-party «Детского Евровидения-2019»
песня "Время для нас"
ресторан "Кому жить хорошо" (г. Москва, Пречистенская набережная, дом 17) в 18.00
РЕЗЕР СТОЛОВ: 8-495-695-16-39

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Ключевые слова: Детское Евровидение 2019, Татьяна Меженцева, Денберел Ооржак

Количество просмотров: 4 719
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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