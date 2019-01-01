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Курбан Омаров поделился секретом успешного ведения бизнеса

Вчера, 10:15
Супруг Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров поделился одной хитростью.

Курбан Омаров поделился секретом успешного ведения бизнеса
Курбан признался, что часто проверяет свой бизнес, смотря на него глазами клиента. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

"По выходным часто езжу спокойно посмотреть, как работают наши проекты с клиентской стороны. Мне кажется, вот это умение спускаться "в поля" - один из важнейших навыков в бизнесе. Чем бы ни занимался, какой бы высокий кабинет у тебя не был, только так можно держать руку на пульсе и понимать, что твой клиент реально хочет.

Курбан Омаров поделился секретом успешного ведения бизнеса


Пример из политики, где чиновники, которые вылезают из кабинетов и ездят по территории, общаются с людьми, спрашивают о проблемах - всегда имеют такую популярность у народа. Из интересного, в Ульяновской области сейчас и вовсе в обязательном порядке заставляют министров работать минимум неделю в селах на отведенном участке. Вот как в сериале с Бондарчуком про министра культуры, только в жизни. То есть министр образования - на работу в школу, здравоохранения - в медпункт",

- поведал Курбан.

Курбан Омаров поделился секретом успешного ведения бизнеса


У подписчиков остался лишь один вопрос, который мучает уже много лет - чем именно занимается фирма Омарова?

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Ключевые слова: Курбан Омаров

Количество просмотров: 2 041
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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