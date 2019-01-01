Курбан Омаров поделился секретом успешного ведения бизнеса

Курбан признался, что часто проверяет свой бизнес, смотря на него глазами клиента. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм."По выходным часто езжу спокойно посмотреть, как работают наши проекты с клиентской стороны. Мне кажется, вот это умение спускаться "в поля" - один из важнейших навыков в бизнесе. Чем бы ни занимался, какой бы высокий кабинет у тебя не был, только так можно держать руку на пульсе и понимать, что твой клиент реально хочет.Пример из политики, где чиновники, которые вылезают из кабинетов и ездят по территории, общаются с людьми, спрашивают о проблемах - всегда имеют такую популярность у народа. Из интересного, в Ульяновской области сейчас и вовсе в обязательном порядке заставляют министров работать минимум неделю в селах на отведенном участке. Вот как в сериале с Бондарчуком про министра культуры, только в жизни. То есть министр образования - на работу в школу, здравоохранения - в медпункт",- поведал Курбан.У подписчиков остался лишь один вопрос, который мучает уже много лет - чем именно занимается фирма Омарова?