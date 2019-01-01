Беременная Анастасия Костенко не боится интенсивного загара

Несмотря на то, что многим беременным "солнечные ванны" противопоказаны, модель Анастасия Костенко не только не избегает прямых лучей, но и поливает себя маслом для более интенсивного и быстрого загара.

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм."Я тут, значит, обливаюсь маслицем помадного дерева (spf6) и похожа на разбавленный молоком крем-брюле, а глава нашей семьи спокойно принимает солнечные щедрые дары с защитным кремом 30-50.P.S. Кстати, спасибо большое за рекомендацию масла. Зря я его не оценила с первого раза. Хоть как-то подзагорела.P.P.S. Посты на отдыхе легкие, а это говорит о том, что задуманное удалось".Напомним, в данный момент Анастасия с мужем Дмитрием Тарасовым отдыхает в Арабских Эмиратах. Пара поехала туда с дочкой Миланой. На днях Анастасия поделилась наимилейшей семейной фотосессией в одинаковых пляжных нарядах.Просто сплошное ми-ми-ми.