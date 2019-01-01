Беременная Анастасия Костенко не боится интенсивного загара

"Я тут, значит, обливаюсь маслицем помадного дерева (spf6) и похожа на разбавленный молоком крем-брюле, а глава нашей семьи спокойно принимает солнечные щедрые дары с защитным кремом 30-50.
P.S. Кстати, спасибо большое за рекомендацию масла. Зря я его не оценила с первого раза. Хоть как-то подзагорела.
P.P.S. Посты на отдыхе легкие, а это говорит о том, что задуманное удалось".
Напомним, в данный момент Анастасия с мужем Дмитрием Тарасовым отдыхает в Арабских Эмиратах. Пара поехала туда с дочкой Миланой. На днях Анастасия поделилась наимилейшей семейной фотосессией в одинаковых пляжных нарядах.
Просто сплошное ми-ми-ми.