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Беременная Анастасия Костенко не боится интенсивного загара

Вчера, 14:46
Несмотря на то, что многим беременным "солнечные ванны" противопоказаны, модель Анастасия Костенко не только не избегает прямых лучей, но и поливает себя маслом для более интенсивного и быстрого загара.

Беременная Анастасия Костенко не боится интенсивного загара
Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм.

"Я тут, значит, обливаюсь маслицем помадного дерева (spf6) и похожа на разбавленный молоком крем-брюле, а глава нашей семьи спокойно принимает солнечные щедрые дары с защитным кремом 30-50.

Беременная Анастасия Костенко не боится интенсивного загара


P.S. Кстати, спасибо большое за рекомендацию масла. Зря я его не оценила с первого раза. Хоть как-то подзагорела.

P.P.S. Посты на отдыхе легкие, а это говорит о том, что задуманное удалось".

Напомним, в данный момент Анастасия с мужем Дмитрием Тарасовым отдыхает в Арабских Эмиратах. Пара поехала туда с дочкой Миланой. На днях Анастасия поделилась наимилейшей семейной фотосессией в одинаковых пляжных нарядах.

Беременная Анастасия Костенко не боится интенсивного загара


Беременная Анастасия Костенко не боится интенсивного загара






Просто сплошное ми-ми-ми.

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Ключевые слова: Анастасия Костенко

Количество просмотров: 1 547
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Беременная Анастасия Костенко не боится интенсивного загара Несмотря на то, что многим беременным "солнечные ванны" противопоказаны, модель Анастасия Костенко не только не избегает прямых лучей, но и поливает себя маслом для более интенсивного и быстрого загара.
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