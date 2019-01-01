Актриса Анна Снаткина публично призналась в любви мужу

Анна одна из тех звёзд, кто очень редко делится личными фотографиями. Но по словам самой артистки, для неё Инстаграм - это такая страничка, которой она сама пользуется, чтобы освежить воспоминания.Тем Анне было обидно, когда аккаунт взломали и многое удалили. Об этом она написала в недавнем посте и опубликовала снимок с мужем, сделанный на красной дорожке "ММКФ 2019"."Когда мой Инстаграмм был взломан, к сожалению, многие публикации были удалены хулиганами... А мне очень хотелось бы, чтобы они обрели вторую жизнь... Тем белее, находясь на съёмках, далеко от дома и семьи, посылаю весточки моей любви к Вам".Кстати, 12 октября 2019 года пара отмечала 7 лет супружеской жизни. В этот день Виктор в своём Инстаграм разместил снимок, также сделанный во время похода на кинофестиваль.Всё-таки, супруги считают, что личным домашним снимкам не место в общем доступе.