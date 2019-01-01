Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально поменяла имя на мужское

13-летняя Шайло Нувель Джоли-Питт больше не девочка - по крайней мере, в собственных документах. Она поменяла имя на мужское, став Джоном. Сообщается, что в кругу семьи Шайло, по её просьбе, уже давно называли мужским именем, теперь же она изменила его официально.Напомним, что Шайло практически с раннего детства появляется на публике в исключительно мужской одежде и со стрижкой "под мальчика". Анджелина Джоли в интервью неоднократно говорила, что не будет давить на своего ребенка и разрешит принять решение относительно своего пола самостоятельно. Брэд Питт также одобряет то, что его дочь решила стать мальчиком, однако он против специальной гормональной терапии, прописываемой для последующей хирургической смены пола. Тем временем, западные издания, ссылаясь на неподтвержденные данные, сообщают, что Шайло якобы уже начала принимать гормональные препараты.